Endlich ist es soweit!

Ich habs geschafft! Endlich sind drei lange Wochen um und ich habe das Licht der großen weiten Welt erblickt. Ich wiege schon 18 Gramm und bin ganz schön erschöpft. Nachdem meine Mama in den letzten zwei Tagen nicht mehr aufgestanden ist und sie mich nicht mehr gedreht hat, musste ich mich schon selbst im Ei bewegen. Dann habe ich meinen Schnabel in die Luftblase gesteckt und konnte meinen ersten Atemzug genießen. Wie ihr sehen könnt habe ich dann die ganze Schale um mich herum aufgehakt um endlich aus diesem engem Teil zu kommen. Ich würde gern noch viel mehr erzählen, aber ich bin so schrecklich müde.