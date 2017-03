Endspurt im Hause Spalatin

Torgau. „Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden“, sagt ein zufriedener Peter Ehrhardt. Der Diplom-Restaurator muss es ganz genau wissen, begleitet er doch die anspruchsvollen Handwerksleistungen und Restaurierungen am historischen Spalatinhaus schon seit vielen Jahren. Besonders ins Auge fallen dürfte Passenten dieser Tage die Westseite des über 500 Jahre alten Priesterhauses in der Katharinenstraße. Die graue Außenhaut ziert seit Kurzem ein Blindfenster, aus dem der junge Spalatin schaut. „Es handelt sich um ein sogenanntes Sgraffito. Eine italienische Kratzkunst aus dem 15. Jahrhundert“, klärt der Restaurator auf. Das Denkmal für den ehemaligen Bewohner des Hauses, Georg Spalatin, ist in Zusammenarbeit mit Malerina Gisa Hofmann entstanden, so Peter Ehrhardt, dem Vorsitzenden des Fördervereins für Denkmalpflege der Stadt Torgau.



Im Inneren des Gebäudes wird indes fleißig gewerkelt. „Gegenwärtig sind Elektriker im Erdgeschoss dabei, Kabel zu verlegen. Zeitnah soll die historisch nachempfundene Eingangstür ihren Platz finden. Die Stadt Torgau hat uns freundlicherweise Sandstein zur Verfügung gestellt, sodass wir, sobald es die Witterung zulässt, auch die Fußschwelle einpassen können“, skizziert Peter Ehrhardt. Auch im ersten Obergeschoss des historischen Hauses laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Mario Scharf vom Unternehmen Scharf GmbH aus Sitzenroda war dieser Tage in der sogenannten Priesterküche zugegen. Er fasste den Abdruck eines Herds aus dem 16. Jahrhundert ein. Nebenan sorgte Gisa Hofmann unterdessen für den optischen Feinschliff. Die Malerin zeichnete mit Ruß (Bister) den Übergang entlang der Fachwerkbalken nach. In der einst guten Stube im Hause Spalatin hat die hölzerne Wandverkleidung bereits einen Glanzruß-Überzug erhalten. Der Ruß wurde dafür in Leim gebunden. Das Holz scheint das Licht es einzigen Fensters regelrecht zu schlucken. „Wir möchten die Besucher in eine vergangene Zeit entführen, eine besondere Atmosphäre schaffen“, erklärt Peter Ehrhardt.



Wer seinen Blick durch die altehrwürdigen Räume schweifen lässt, kann in den Ecken und Winkeln des Hauses interessante Details ausfindig machen. Für den Restaurator ließen die Nutzungsschichten Rückschlüsse auf die Wohnkultur zu. „Das Gebäude stellt ein aussagekräftiges und seltenes Denkmal der Baukultur um 1500 dar“, betont Peter Erhrardt. Ursprünglich existierten in Torgau 15 solcher Priesterhäuser, wovon dieses als einziges erhalten ist. Man kann davon ausgehen, dass Persönlichkeiten wie Martin Luther, Philipp Melanchthon und Johann Walter hier zu Gast waren. Das Spalatinhaus verkörpert mit seiner facettenreichen Geschichte eine wichtige Stätte der Reformation in Nordsachsen. Die nationale Bedeutung des Hauses als Bau- und Kulturdenkmal wurde vom Landesamt für Denkmalpflege hervorgehoben. Gerade während der Lutherdekade komme der vollständigen Sanierung des Bauwerks eine besondere Bedeutung zu.



Der engagierte Förderverein für Denkmalpflege in der Stadt Torgau hat das Gebäude im Jahr 2010 übernommen und sich der Aufgabe verpflichtet, das Haus originalgetreu zu rekonstruieren sowie mit der Stadt Torgau museal zu erschließen. Die planerischen Voraussetzungen haben die im Denkmalbereich erfahrene Architektin Antje Hainz aus Meißen und das Bauplanungsbüro Hess geliefert. Für die Ausführung der denkmalgerechten Sanierung zeichnen zahlreiche Unternehmen unter der Regie verschiedener Experten verantwortlich. Für die Rekonstruktion sind umfangreiche Mittel des Bundes, des Freistaates Sachsen, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie von privaten Spendern bereitgestellt worden. „Oberstes Gebot war und ist es, dieses für Sachsen einmalige Priesterhaus aus den Jahren 1493/94, damals von Kurfürst Friedrich dem Weisen erbaut, im originalen Bestand zu erhalten und zu sichern“, so Dr. Jürgen Herzog, der Vorsitzende des Torgauer Geschichtvereins.



Rechtzeitig zum 500-jährigen Reformationsjubiläum soll das Spalatinhaus am 21. Mai, zum Internationalen Museumstag, eröffnet werden, so die Ankündigung der Sparkassenstiftung für die Region Torgau-Oschatz. Im altehrwürdigen Gemäuer soll dann eine Ausstellung mit dem Titel „Klang und Glaube“ zu erleben sein, die das Zusammenspiel von Musik und Reformation beleuchtet. Zum einen wird dann Georg Spalatin (1484 bis 1545) eine besondere Würdigung erfahren. War er es doch, der als Vermittler zwischen Kurfürst Friedrich dem Weisen und Martin Luther fungierte. Der Magister und wohl wichtigste Förderer der Reformation wirkte ab 1508 am Torgauer Hof. 1523 belehnte der Kurfürst ihn aus Dankbarkeit mit dem Altarlehnen zum Heiligen Kreuz und dem Priesterhaus „im Sack“. Spalatin verkaufte das Haus 1533 für 200 Gulden, nachdem er 1525 Pfarrer und Superintendent in Altenburg wurde.



Im zweiten Teil der Ausstellung soll das Wirken Johann Walters hervorgehoben werden. Er ist der Begründer der evangelischen Kirchenmusik, des bürgerlichen Kantoreiwesens und auch der Begründer der kurfürstlichen Hofkapelle, aus der sich die heutige sächsische Staatskapelle entwickelt hat.

Die Stadt Torgau und das Stadt- & Kulturgeschichtliche Museum Torgau verwirklichen dieses Vorhaben in Kooperation mit dem Förderverein für Denkmalpflege und dem Torgauer Geschichtsverein. Unterstützt wird das Gesamtprojekt maßgeblich von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, dem Kulturraum Leipziger Raum und der Sparkassenstiftung Torgau-Oschatz. Letztere Institution fördert die Einrichtung der Ausstellung im Spalatinhaus mit 40000 Euro. Details zur Ausstellung in Kürze.