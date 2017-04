Energiekosten im Blick

Das Unternehmen hat sich für diese freiwillige Zertifizierung einem eingehenden Audit durch die Zertifizierungsgesellschaft DVGWcert unterzogen. „Für unsere Prozesse rund um die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung unseres Trinkwassers an unsere Kunden im gesamten mitteldeutschen Raum benötigen wir große Energiemengen“, erklärt Dr. Peter Michalik, technischer Geschäftsführer des Unternehmens.

„Unser Anspruch ist ein effizienter Energieeinsatz, verbunden mit einer konsequenten Energieeinsparung, um damit den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Energiebezugskosten entgegenzuwirken“, so Michalik weiter.

Seit 2013 integriert das Unternehmen seine gesamten Prozesse in ein unternehmensweites Energiemanagementsystem, welches 2014 erstmals nach internationalem Standard ISO 50001 zertifiziert wurde.

In den vergangenen vier Jahren konnte somit der spezifische Stromverbrauch des Wasserversorgers um 3,5 Prozent gesenkt werden. Zudem konnte das Unternehmen durch eigene Energiegewinnungsanlagen wie Turbinen, die Energie aus Wasserkraft erzeugen und Photovoltaiksysteme im letzten Jahr 9,4 Gigawattstunden Strom einspeisen. Somit erzeugt die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH bereits 29 Prozent ihres Gesamtenergiebedarfes selbst.

INFO:

Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH ist ein Vorversorger und beliefert örtlich und regional tätige Wasserversorgungsunternehmen, Wasserzweckverbände und Industriekunden mit Trinkwasser aus dem Harz und der Elbaue im Raum Torgau. Das Versorgungsgebiet des Unternehmens reicht von Halberstadt über Halle und Leipzig bis Torgau und erstreckt sich südlich bis Freyburg und Zeitz.