Engagierte Vorbilder gesucht

Vergeben wird die Auszeichnung in den Kategorien Unternehmen, Verein und Kommune jeweils für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das „Unternehmen des Jahres“ soll innovative Ideen, die sich am Markt bewährt haben, vorweisen. Gefragt sind zudem eine regionale Verankerung und viel „Herzblut“, das außergewöhnliche und einzigartige Ideen erst ermöglicht. Das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen rückt der OSV mit dem Preis „Verein des Jahres“ in den Fokus.

Dieser wendet sich an Vereine, die zur positiven Entwicklung des Zusammenlebens in den Städten und Landkreisen beitragen und die eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung für die Einwohner haben. Die Auszeichnung zur „Kommune des Jahres“ wendet sich an Städte oder Gemeinden, die Wirtschaftlichkeit mit steigender Lebensqualität für die Einwohner verbinden. Auswahlkriterien sind u.a. die gute Vernetzung von Wirtschaft, Bildung, Familie, Umwelt und Kultur.

Der Preis wird zusammen mit der Zeitschrift „SUPERillu“ ausgelobt. Eine Jury mit Vertretern von Sparkassen, Kammern, Kommunen und Medien wählt aus allen Einreichungen die Preisträger aus. Die Preise werden auf dem 21. Unternehmer-Konvent des Ostdeutschen Sparkassenverbandes am 23. November in Potsdam verliehen.

Nominierungen können ab sofort bis zum 30. Juni in schriftlicher oder elektronischer Form beim Ostdeutschen Sparkassenverband eingereicht werden. Die Nominierung kann dabei mit einer formlosen Anlage – als Begründung für den Vorschlag – ergänzt werden.