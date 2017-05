Entdeckertour durch Torgaus Markthalle

Torgau. Zentrumsnah, am Rande der Altstadt gelegen, 1727/28 erbaut. Das Militär-Proviant-Magazin in Torgau ist trotz seiner Größe den meisten nur flüchtig bekannt. Die geschichtsträchtige Vergangenheit, eine exponierte Lage und das enorme Potenzial einer fast in Vergessenheit geratenen Architektur gaben im vergangenen Jahr Anlass für eine Reihe von Überlegungen bezüglich einer neuen Nutzung.

Das Gebäude soll wieder in das Stadtleben Torgaus integriert werden. Am 13. und 14. Mai wird nun zu einer abendlichen Lichtprojektion, einer informativen Ausstellung und einer begleiteten Begehung des Gebäudes eingeladen. Das „Neue Magazin Torgau“ wird dabei selbst zum Ausstellungsobjekt.



Nachdem in den Neunzigern der Versuch scheiterte, das altehrwürdige Magazin in eine Markt- und Veranstaltungshalle umzurüsten, nahm sich bis auf ein Fitnessstudio-Betreiber, ein Fleischer, ein Kneipenbesitzer und die Stadt selbst niemand der Location an. Der Rest der gut 6000 Quadratmeter Nutzfläche stehen seit den 30er Jahren ausnahmslos leer. Unterhalts- und Ausbaukosten sind, neben dem Kaufpreis und dem Risiko zu scheitern, zu hoch, um einen geeigneten Besitzer von einem Neuanfang überzeugen zu können.



Im Rahmen des Hochschulseminars „Planen, Moderieren, Kommunizieren“ von Prof. Roland Scherzer-Heidenberger nahmen sich eine Gruppe Architekturstudenten der HTWK Leipzig der Herausforderung einer zukunftsorientierten Aufarbeitung an. Sie erarbeiteten sich Konzeptideen und eine Herangehensweise für den Umgang mit einer solch großen Räumlichkeit. Im Mittelpunkt dabei stand vor allem eine Revitalisierung der schwer zu bespielenden Architektur und weniger ein expliziter Entwurfsansatz. Um das Gebäude dauerhaft in den Torgauer Alltag zu etablieren galt es, einen nachhaltigen Masterplan zu entwickeln, um mit Hilfe von pointiertem Marketing öffentlichkeitswirksame Akzente zu setzen. Am Ende dieses Prozesses steht eine Nutzungs-Vision, die nur schrittweise durch ineinandergreifende und gegenseitig auf sich aufbauende Maßnahmen umgesetzt werden kann. So entschieden sich die Masterstudenten für das Bild der Pyramide, an dessen Spitze die Umsetzung eines genau so nachhaltigen und wirtschaftlichen, wie auch kreativen Entwurfes steht. Grundlage für diese ersten Maßnahmen sind kleinere, zeitlich begrenzte Aktionen, um ein neues Bewusstsein für die vorliegende Architektur zu schaffen.



Als zweiter Schritt sehen die Visionäre der HTWK partielle Eingriffe vor, die mit Hilfe des dritten Schrittes – der „Konkretisierung“ – Schritt für Schritt zum Ziel führen. Verschiedene Ansätze aus Teil 1 der Konzept-Pyramide werden dem alten Proviantmagazin neues Leben einhauchen. Zur Vermittlung der Gedankenprozesse bedingt es einer Ausstellung am Eventwochenende. Auf Plakaten werden Recherchen, Diskussionsergebnisse und Konzeptideen, die sich aus den Überlegungen innerhalb des Seminars ergeben haben, in Text und Bild dargestellt. Vor allem die Potenziale des Proviantmagazins stehen im Vordergrund und bieten Besuchern eine neue Perspektive auf das zuvor weitestgehend unbeachtete Objekt. Um die Aufmerksamkeit des Gebäudes zu fördern, wird die Umsetzung durch aktive Öffentlichkeitsarbeit als weitere Maßnahme der Studenten gerahmt.



Als weiterer Impuls ist die Umsetzung einer Lichtprojektion geplant. Mittels einer digitalen Lichtshow wird an der Fassade der Hofseite eine besondere Atmosphäre geschaffen. Sie besteht aus vier Themenschwerpunkten: Bildung, Sport, Gastronomie und Wellness. Mit der Illumination der Gebäudefassade werden neue Lösungsansätze und Nutzungsmöglichkeiten gezeigt.



Bei der Entdeckertour durch das Proviantmagazin kann man all die verborgenen Orte erkunden, die normalerweise für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. In Kleingruppen wird sich ein Eindruck über die Gebäudestruktur verschafft. Anschließend sind die Besucher angehalten, ihre Visionen auf Postkarten festzuhalten. Des Weiteren stellen die TU Dresden und der „Tag der Städtebauförderung 2017“ zu den Themen „Magazin Torgau“ und „Städtebau in Torgau – DENKMAL weiter“ aus. Studenten der TU Dresden stellen verschiedene Entwurfsansätze auf Plakaten vor. Weitere Aufsteller, Architektur-Modelle und der eigenhändig umgestaltete Veranstaltungssaal laden Besucher ein, sich über allgemeine städtebauliche Fördermöglichkeiten sowie die neusten, erfolgreich realisierten Projekte zu informieren.

Info: Der Veranstaltungsort ist am 13. und 14. Mai das ehemal. Militärproviantmagazin in der Kurstraße 15. Täglich ab 13 Uhr finden Gebäudeführungen und Ausstellungen statt.