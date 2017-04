Er betreut soziale Medien und die TZ-Homepage

Als ausgebildeter Mediengestalter in der Fachrichtung Web & Print ist der 35-Jährige dabei in seinem Element, zumal auch er auf seinen bisherigen Stationen bei der Erstellung und Programmierung von Internetseiten mitwirkte und sich somit auch um die Kinderkrankheiten der neu- und umgestalteten TZ-Homepage kümmern kann. Suchmaschinenoptimierung gehört ebenfalls in sein Portfolio.

Während seiner Zeit als Marketingverantwortlicher in einer Renovierungsfirma für Fußböden und Treppensanierung eignete sich Enrico Hilgers Produkt- und Objektfotografie an. Auf diesem Bereich entwickelte sich der gebürtige Leipziger weiter und eröffnete zusammen mit seiner Lebensgefährtin ein Fotografie-Geschäft in Bad Schmiedeberg namens „Elbetal Fotografie“. Das läuft gut, sodass er es jetzt mehr oder weniger in die Hände der Mutter seiner 15 Monate alten Tochter legen konnte, um wieder in der Branche arbeiten zu können, aus der er eigentlich kommt.