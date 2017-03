Eröffnung der Jugendherberge verschiebt sich

Torgau. Das musste Torsten Alf erst einmal verdauen. Und dabei hatte das Vorstandsmitglied des Trägervereins der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau doch so große Pläne in der Tasche: Im September des kommenden Jahres sollte erneut das sächsische Geschichtscamp mit einer Vielzahl an geschichtsinteressierten Schülern in Torgau Station machen. Untergebracht werden sollten sie eigentlich in der Jugendherberge. Eigentlich.



Doch aus dem Plan wird erst einmal nichts. Wie Ralf Lemnitzer vom Landesherbergsverband am Dienstagabend während der ersten Mitgliederversamlung des Herbergsfördervereins im Rathaus erläuterte, plane man nun mit einer Eröffnung des Hauses erst Anfang 2019. Selbst Fördervereinschef Dr. Helmut Graul war darüber überrascht. Noch vor zwei Wochen sei er vom Sommer 2018 ausgegangen. Gerade noch rechtzeitig, um die Teilnehmer des Geschichtscamps beherbergen zu können.



Und Graul war noch wegen eines zweiten Umstands irritiert: Es war der Auftritt der Torgauer Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer, die eine angeblich terminlich verhinderte Oberbürgermeisterin vertreten musste. Ihre drei Sätze, zu denen unter anderem auch noch jene Freundschafts-Floskel gehörte, dass sie liebe Grüße von der OBM ausrichten solle, sorgten in dieser unerwarteten Kürze für große Verwunderung, zumal zum Baugeschehen selbst keine Silbe verloren wurde. Man liege bei den Vorbereitungsarbeiten im Plan... Mehr gab‘s nicht. Viele haben sich danach gefragt, warum Romina Barth, die von der Einladung seit langem wusste und Dr. Helmut Graul dazu noch vor wenigen Tagen gegenüber der Torgauer Zeitung seine Erwartung zum Ausdruck brachte, über das Baugeschehen aus erster Hand informiert zu werden, die Beigeordnete nicht besser auf den Vertretungspart vorbereitet hatte.



Für den Informationsanteil des Abends sorgte schließlich zu großen Teilen LINKE- Stadtrat Eberhard Sehrt. Er sprach nach den aufgetretenen Statik-Problemen davon, das Dachgeschoss, in dem ursprünglich vier Veranstaltungsräume untergebracht werden sollten, zu entlasten. In der sich entwickelnden Diskussion war schließlich auch die Rede davon, dass die Statik-Probleme nicht überbewertet werden sollten. Bei einem Haus, das derart viele Jahre auf dem Buckel habe, könne so etwas immer passieren. Optimistisch war man indes, dass jene Probleme das Prestige-Projekt nicht in Frage stellen werden.

Dennoch gab der Vereinsvorsitzende Dr. Helmut Graul der Beigeordneten mit auf den Weg, dass man sich weiter einmischen werde, um gegenüber der Öffentlichkeit auskunftsfähig zu sein. „Es wäre deshalb schön, wenn auch wir einmal zu Bauberatungen eingeladen werden“, sagte er auch vor jenem Hintergrund, noch mehr Interessierte für eine Mitarbeit im Verein gewinnen zu können.



Der Förderverein, der aktuell 35 Mitglieder (davon 4 Institutionen) zählt, ist übrigens der einzige im gesamten Freistaat. „Eine Besonderheit, die uns sehr erfreut“, betonte Ralf Lemnitzer. Um so mehr bemühe man sich nach Angabe Grauls darum, auch in diesem Jahr – gemeinsam mit der Stadt – zum Tag des offenen Denkmals wieder Führungen durch die ehemalige „Puddingschule“ anbieten zu können. Vielleicht erschließe sich den Gästen dann ja schon das Raumkonzept. Für die kommenden Monate hatte der Vereinschef die Erarbeitung von Bildungs- und Freizeitangeboten rund um die künftige Herberge angekündigt. Die soll vom Landesherbergsverband dann mit einem schmückenden Kulturlabel ausgestattet werden. Architektur, Luther und Elbe Day bieten nach Ansicht von Ralf Lemnitzer genügend Ansatzpunkte für das Prädikat. Klassenfahrten, Bildungsreisen, Tagungen und Seminare – alles gespickt mit Torgauer Spezialitäten, formulierte es Graul.



Wie bereits mehrfach berichtet hält der Landesherbergsverband an der Bettenanzahl von 122 fest. Ein Standpunkt, den Lemnitzer am Dienstag nochmals zementierte. Für Torgau und die anderen sächsischen Jugendherbergen hat sich der Verband das Ziel gesetzt, eine Auslastungsquote von 40 Prozent zu erzielen. Im vergangenen Jahr kam man bei insgesamt 351 632 Übernachtungen auf lediglich 33,2 Prozent, was jedoch im Vergleich zum 2015er Wert ein Anstieg um drei Prozent war. Die durchschnittliche Übernachtungsdauer liege bei 2,1 Nächten.



Die Mitgliederversammlung wurde gleichsam genutzt, um den Entwurf für eine eigene Homepage vorzustellen.