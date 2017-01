Erfolgreicher Rückrundenstart

Bisher standen beim neuformierten Team des SSV 1952 lediglich zwei Unentschieden zu Buche, wovon eins in Taucha gelang. Es sollte diesmal unbedingt ein Sieg gelingen. Doch am Donnerstag gab es eine Hiobsbotschaft: Max Wagner lag mit 39 Grad Fieber im Bett. Jedoch konnten seine Mannschaftskollegen aufatmen, denn trotz Schwächung stand er seinen Mitspielern am Samstag zur Verfügung. Dafür große Anerkennung und Dank ihm und seiner Familie.

Wie immer am Anfang jeder Begegnung standen die Doppel. Dabei spielte Max Wagner mit dem zur Halbserie neu in die Mannschaft aufgestiegenen erst 11-jährigen Justin Bluhm. Zusammen rangen beide die Tauchaer in vier Sätzen nieder. Spannender ging es im anderen Doppel zu, denn es traten zwei gleichwertige Gegner aufeinander. Nach dem fünften Satz mussten die Torgauer den Gästen gratulieren.

In der nachfolgenden ersten Einzelrunde stellten die Torgauer bereits die Vorzeichen auf Sieg. Leon Ott gewann sein Spiel genauso wie Max Wagner. Bei Nicos Ahlgrimm war man sich nicht klar, ob er die Nummer 1 schon besiegen kann. Am Ende jedoch gewann er eindeutig in drei Sätzen. Für Justin Bluhm war in seinem ersten Einzel auf Bezirksebene die Hürde noch zu hoch, denn eine 2:0-Führung konnte er nicht heim bringen. Somit Zwischenstand 4:2 für die Elbestädter. Stark dann die zweite Einzelrunde. Auch L. Ott gewann wie vorher N. Ahlgrimm gegen die Nummer Eins der Gäste. Da auch N. Ahlgrimm, M. Wagner und J. Bluhm punkteten. Der SSV Torgau zog auf 8:2 davon, was vorfristig bereits den Sieg bedeutete. Die letzte Einzelrunde war dann nur noch Formsache, sodass das SSV-Quartett seinen ersten Saisonsieg perfekt machte.

Torgau: Ott (3), Ahlgrimm (3), Wagner (2,5), Bluhm (1,5)