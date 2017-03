Ermittlungen laufen noch

Torgau/Leipzig. Noch immer ist das Rätsel um den tödlichen Unfall auf der Torgauer Elbebrücke am 27. Oktober des vergangenen Jahres ungelöst.

Torgau/Leipzig. Noch immer ist das Rätsel um den tödlichen Unfall auf der Torgauer Elbebrücke am 27. Oktober des vergangenen Jahres ungelöst. Ein 67-jähriger Mann war dabei ums Leben gekommen. Der Mann war unter anderem Stadtführer in Torgau und leitete mehrere Chöre. Der Unfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr in Höhe des Brückenkopfs.



„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, erklärte gestern eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Nachfrage der Torgauer Zeitung. Zwischenzeitlich sei ein Sachverständiger der DEKRA mit der Erstattung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt worden. Jenes Gutachten liege allerdings noch nicht vor. „Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann mit einem Abschluss der Ermittlungen gerechnet werden kann“, sagte die Sprecherin.