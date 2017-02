Erreichbarkeit kann Leben retten

TZ: Wie entstand die Idee und worum geht es genau?

M. Merseburg: Bei der Zustellung unserer Produkte – ob Torgauer Zeitung oder Briefe, Karten und Pakete der City Post, Bestellungen über den Frischeboten oder selbst das Sonntagswochenblatt – haben wir gemerkt, dass es das ein oder andere Problem bei der Zustellung gab. Manche Kunden werden schlichtweg nicht gefunden. Entweder fehlt die Beschriftung am Haus und am Briefkasten gänzlich oder sie ist unzureichend. Während das Problem in unserem Bereich einfach nur ärgerlich ist, kann das bei einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei fatale Folgen haben, nämlich wenn die Helfer nicht schnell bei der richtigen Adresse ankommen und wertvolle Zeit verstreicht.

Was wollen Sie mit der Kampagne erreichen?

Wir möchten die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren und die Grundstücksbesitzer dazu bringen, die Beschriftung – wenn nötig – zu verbessern. Zielgruppe sind unsere Abonnenten, Postkunden – eigentlich alle Haushalte. Ich denke, dass dieses Problem im Alltag Vielen schon begegnet ist auf den Dörfern und auch in der Stadt. Aber es fehlte jemand, der sich vor den Karren spannt und die Initiative übernimmt. Wir wollen jetzt diesen Anstoß geben. Man könnte sich gezielt an betreffende Grundstücksbesitzer und Mieter wenden. Ich hoffe, dass wir in Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Pflegediensten und Volkssolidarität Verbündete finden, die das Thema ebenso sehen. Gemeinsam könnten wir für unsere Kampagne werben.

Die meisten Grundstücke in den Dörfern haben doch aber Hausnummern oder nicht?

Besser wäre aber auch noch, wenn an den Briefkästen Namen vermerkt sind. Auch sollte nachts für Beleuchtung gesorgt sein. Manche Nummern sind kaum noch lesbar oder schon zugewuchert. Unsere Zusteller haben schon die tollsten Sachen erlebt. Gerade wenn über die City Post amtliche Schreiben verteilt werden, ist es wichtig, dass die Briefe den richtigen Adressaten erreichen. Da genügt die Hausnummer allein nicht, wenn an den Briefkästen keine Namen stehen. Manchmal ist in den Straßen die Nummerierung völlig durcheinander geraten. Auch die letzte Gemeindereform hatte unliebsame Auswirkungen, wenn in der Adresse „Torgau“ vermerkt ist und dazu „Dorfstraße x“. Dorfstraßen gibt es in Graditz, Werdau und Zinna. Oder es steht „Teichstraße“ und „Beilrode“, in Wirklichkeit ist Rosenfeld gemeint. Auch die Straßenumbenennungen sorgten teilweise für Irritationen.

Gibt es schon Ideen, wie man auf die betreffenden Hausbesitzer zugehen will?

Wir bauen auf die entsprechenden Hinweise unserer Zusteller, die ja tagtäglich in den Orten unterwegs sind und die Gegebenheiten bestens kennen. Sie können an den betreffenden Grundstücken Hängeschilder hinterlassen, die für unsere Aktion werben und Rückrufnummern besitzen. Wir würden Hauseigentümer und Mieter entsprechend beraten.