Erst 16, doch schon 13 Jahre dabei

Freitag, 20. Januar 2017

von unserem Multimedia-Redakteur Sebastian Lindner

Schildau. Am 11. November des abgelaufenen Jahres sind die Schildauer Karnevalisten in ihre 50. Saison gestartet. Der Faschings-club hat über die Jahre mehrere Generationen vereinnahmt und die 5. Jahreszeit in der Geneisenaustadt salonfähig gemacht. Daraus entstanden viele Freundschaften, viele Geschichten. Einige davon greift die Torgauer Zeitung auf und schreibt sie in einer kleinen Serie nieder, um dem FCS auf diese Weise zum Jubiläum zu gratulieren. Nachdem zuletzt die Ur-Väter des Karnevals im Mittelpunkt standen, ist nun der Nachwuchs an der Reihe.