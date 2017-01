Erst Sturm, dann Schnee

Nordsachsen. Dichter Flockenwirbel hat auch gestern den Winterdienst auf den Plan gerufen und alle verfügbaren Kräfte gefordert. Sowohl in den Städten und Gemeinden der Region Torgau, als auch im Zuständigkeitsbereich des Landkreises. Natürlich konnten die Mitarbeiter nicht überall gleichzeitig sein und so war bei Minusgraden an vielen Stellen höchste Vorsicht geboten. Die Straßenmeisterei Torgau rückte ab 3.30 Uhr mit neun Fahrzeugen aus, um Glätte und Schnee auf den Bundes-, Staats- und Kreisstraßen Herr zu werden.

Acht Lkw – vier davon von Fremdfirmen – sowie ein Mulicar für Radwege, kamen zum Einsatz. „Wir haben geräumt und gestreut. Schätzungsweise 75 Tonnen Salz sollten im Verlauf des Tages auf die Straßen kommen. Gearbeitet wird in drei Schichten“, erklärte Landkreis-Sprecher Peter Stracke. Eine große Herausforderung: Das zu betreuende Straßennetz in Nordsachsen umfasst satte 1 310 Kilometer dazu 84,2 Kilometer Radwege. Fünf Straßenmeistereien sind zuständig. Nach Auskunft von Peter Stracke verlief der Winterdienst gestern ohne Probleme und ohne Vorkommnisse. Alle verfügbaren Kräfte wurden auch beim City-Dienst der Stadt Torgau in die Spur geschickt.

Mit 25 Leuten und 14 Fahrzeugen ging es gegen Eis und Schnee. „Übrigens schon am Mittwochabend bis 23 Uhr und bereits wieder am gestrigen Donnerstag ab 5 Uhr“, wie Udo Michael vom City-Dienst informierte. „Es kommt allerdings von unserer Seite her kein Salz zur Anwendung. Wir beräumen nur und streuen Splitt zum Abstumpfen. Man wird also keine schwarzen Fahrbahnen sehen“, fügte er hinzu.

Tags zuvor hatte der starke Sturm hier und da im Altkreis für Schäden gesorgt und vereinzelt Feuerwehren auf Trab gehalten. In Dommitzsch eilten die Kameraden gegen 14 Uhr auf den Marktplatz, weil der Weihnachtsbaum drohte umzukippen. Mitarbeiter des Rathauses hatten die Einsatzkräfte alarmiert. „Wir haben das Ganze spontan als Ausbildung für den Umgang mit Kettensägen deklariert und den Baum fachgerecht zerkleinert“, so Wehrleiter Bernd Schlobach. Gegen 16 Uhr rückten die Brandschützer wieder ein. Umgestürzte Bäume riefen auch im Krausnitzmühlenweg in Belgern sowie an der S 24 zwischen Sitzenroda und Beckwitz (Abzweig Taura) Feuerwehren auf den Plan. In Calbitz bei Dahlen war zudem ein Lichtmast umgestürzt.