Erstaunte Studenten, zufriedene Stadträte

Auf großes Interesse stießen am Mittwoch, direkt vor der Stadtratssitzung, die Ideen, die aus einer Autohaus-Ruine am Oberhafentor ein schmuckes Dokumentations- und Begegnungszentrum für den Elbe Day werden lassen könnten. Zwar räumte Romina Barth ein, dass das Bauprojekt noch in der Kinderschuhen stecke und wohl nicht in den nächsten drei Jahren eröffnet werde, doch schon jetzt ist die Euphorie groß.

„Ich glaube, sie haben mit diesen Entwürfen eine sehr gute Grundlage, für eine Entscheidung, fand der HTW-Lehrbeauftragte Matthias Horst. Gemeinsam mit Prof. Dr. Mary Pepchinsky hatte er die Studenten von November bis Februar intensiv bei der Umsetzung ihrer Ideen begleitet. Herausgekommen seien Vorschläge, die – ungeachtet ihrer unterschiedlichen Ansätze – das Quartier Fischerdörfchen deutlich aufwerten würden, zollte Horst den Studenten, die im Juli ihren Bachelor-Abschluss machen, Respekt. Den zollten auch die zahlreichen Stadträte, allen voran Dr. Volkmar Harzer (CDU). „Der Eisblock ist gebrochen“, lobte dieser. Mit Freude werde nun diskutiert, wie der Anblick Torgaus von der Elbseite her geöffnet werden könne. Für die Stadt sei es der Ausgangspunkt, Neues zu wagen. „Und genau das freut mich“, sagte Harzer.

Auch Matthias Grimm-Over freute sich mit seinem Fraktionskollegen, auch wenn der neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende ein Problem auszumachen schien: Grimm-Over wollte nämlich wissen, wie ein Neubau mit den mehr oder weniger baufällig erscheinenden Häusern ringsherum korrespondiere. Dem hielt Karin Hahn vom Planungsamt der Stadtverwaltung entgegen, dass auch schon die jetzige Halle aus städtebaulicher Sicht ein Missstand sei.

Die Studenten hatten keine einfache Aufgabe vor sich. Wie Matthias Horst erklärte, bringe die Lage der alten Halle gleich zwei Probleme mit sich: Einerseits sei da der Schatten der Elbebrücke, die darüberhinaus auch noch den Blick auf die alte Flussüberquerung versperre. Andererseits sei man auf Grund der Nähe zum Schloss und dem laufenden UNESCO- Welterbeantrag bei der Gestaltung des Neubaus stark eingeschränkt.

Vielleicht gerade deswegen empfindet der fraktionslose LINKE-Stadtrat Peter Deutrich, dass die Einbindung moderner Elemente in die historische Substanz der Stadt eine sehr spannende Sache sei. Seine Frage nach den möglichen Kosten konnten die Studenten jedoch nicht beantworten. Hatten diese sich doch erst einmal nur auf die reine Architektur konzentriert. Grimm-Over nahm jene Frage aber zum Anlass, um sein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, dass man schon jetzt über mögliche Kosten spreche. „Ich erinnere nur an den Plan, hier einmal ein Hotel hinzubauen. Auch der wurde so verrissen“, blickte der CDU-Mann zurück. Was die Kosten betrifft, brachte die Oberbürgermeisterin zum Ausdruck, dass man sich ja erst einmal auf einen Projekt-Vorschlag verständigen müsse, um dann Kosten ermitteln zu können.

Diesbezüglich verwies sie erneut auf erste Gespräche mit dem US-Generalkonsulat in Leipzig. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Oberbürgermeisterin erklärt, dass nationale und internationale Vertreter zur Erarbeitung eines komplexen Investitions- und Förderkonzeptes über EU, Bund und Land eingebunden werden sollen. „Erst wenn wir Klarheit haben und finanziell auf gesunden Beinen stehen können, wollen wir dieses Projekt für Torgau anschieben“, hieß es hierzu in einer entsprechenden Pressemitteilung Mitte Oktober 2016. Darin hieß es auch, dass der derzeitige Verfügungsberechtigte über dieses Grundstück, der Radebeuler Investor Peter Heil, zwar den Neubau von barrierefreien Wohnungen an dieser exponierten Lage plane, allerdings aufgrund der Bedeutung des Projekts seine Investitionen an geeigneter andere Stelle in Torgau umsetzen würde. Wert lege Heil, der zur Präsentation am Mittwoch auch mit anwesend war, darauf, dass er jenes Filetstück an der Elbe zum eigenen Einstandspreis zur Verfügung stelle, also keinen Profit daraus ziehen wolle.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Torgauer Zeitung in den kommenden Tagen die fünf Entwürfe noch einmal ausführlich vorstellen wird, sodass sich jeder Leser seine Meinung bilden kann. Die Studenten zeigten sich auch über diese Möglichkeit hocherfreut und sagten zu, der Heimatzeitung die entsprechenden Grafiken bis Anfang der kommenden Woche zukommen zu lassen.