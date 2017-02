Erste Reaktionen nach Erdbeben bei der Torgauer CDU

Torgau. Nach dem Rücktritt von vier Mitgliedern des Vorstandes des Torgauer CDU-Stadtverbands äußerten sich am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung Landesvorstandsmitglied Romina Barth, der Kreisvorsitzende Marian Wendt (MdB) und die Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Torgau, Dr. Vera Mehlhorn. Diese zeigten sich erst einmal verwundert und bedauerten vor allem den Rückzug von Cordula Jahn, die seit 2004 den Verband geführt hatte.

Torgau. Zum Rücktritt von vier Mitgliedern des Vorstandes des Torgauer CDU-Stadtverbands (siehe gestrige TZ-Ausgabe) äußern sich Landesvorstandsmitglied Romina Barth, der Kreisvorsitzende Marian Wendt (MdB) und die Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Torgau, Dr. Vera Mehlhorn, wie folgt:

„Mit Verwunderung haben wir am Dienstagabend vom Rücktritt der vier Vorstandsmitglieder erfahren. Den Rückzug von Cordula Jahn, die seit 2004 den Verband geführt hatte, bedauern wir und danken für die geleistete Arbeit für die CDU.

Die Union kann mit Stolz auf viele Erfolge in Torgau zurückblicken: Der Gewinn des OBM-Amtes, die Stellung der mehr als größten Fraktion im Stadtrat sowie die Zugehörigkeit eines Bundestagsabgeordneten zum eigenen Stadtverband zählen zu den Erfolgen. Weiterhin konnte entgegen dem Trend die Mitgliederzahl in der Ortsgruppe weiter stabil gehalten und sogar gesteigert werden. Dies spricht für eine attraktive und angesehene Arbeit der Christdemokraten in der Elbestadt.

Die aufgeworfenen Vorwürfe von mangelnder Kommunikation zwischen Stadtverband und Ratsfraktion können wir nicht teilen. Zunächst einmal muss streng zwischen der Fraktion als institutioneller Teil des Stadtrates und der Partei unterschieden werden. Auf diese Arbeitsteilung hatten sich die Christdemokraten verständigt und bereits vereinbart, sich regelmäßig zu informieren. So waren nicht nur Stadträte bei den Mitgliederversammlungen geladen, sondern auch in Form von Matthias Grimm-Over ein Mitglied im Vorstand. Im Gegenzug war eine zweimal im Jahr stattfindende Sitzung zwischen Vorstand und Fraktion vereinbart; bei Bedarf immer und sofort.

Allen Mandats- und Amtsträgern der CDU ist die Verbindung zu den Mitgliedern wichtig. Es war dabei klar, dass jeder in seiner Arbeit verschiedene Facetten beachten musste und dabei auch gegenseitiges Verständnis für Entscheidungen notwendig waren und sind. Die gute Arbeit der Mandats- und Amtsträger wurde in entsprechenden Nominierungen zum Bundes-, Land- und Kreistag, Stadtrat und zur OBM-Wahl mit eindrücklichen Ergebnissen in den letzten vier Jahren bestätigt. Auch der Vorstand selber wurde insgesamt fast einstimmig in seiner Arbeit vor 10 Wochen im Amt bestätigt.

Wir werden die Situation im Stadtverband zusammen analysieren und mit allen Mitgliedern das Gespräch suchen. Mit Wirkung zum Dienstag wird auf Entscheidung des Kreisvorsitzenden der Stadtverband bis zur Neuwahl des Vorstandes von den beiden Vorstandsmitgliedern Matthias Grimm-Over und Mario Wendt geführt. Wir werden alle Anstrengungen gemeinsam unternehmen, damit wir aus dieser Situation stärker herausgehen, als wir es vor vorher waren.“