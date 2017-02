Es blieb bei vier Fragen

Torgau. Zufriedenheit sieht anders aus: Alvimar Campos, der seit Jahren in Torgau lebt, war mit den Antworten zur Zukunft der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ alles andere als zufrieden. Hier gehe es um 200 Betreuungsplätze, sagt der junge Vater aus Brasilien. Da müsse die Stadtverwaltung doch wissen, ob es den angekündigten Neubau gebe. Campos gehörte am Donnerstagabend zu der Besucherschar, die sich im Rathaus auf das Abenteuer Bürgerhaushalt einließ. In dieser Form zum ersten Mal wurden Ein- und Ausgaben der Stadt einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt.

Allein diskutiert wurde weitaus weniger, als manch einer erhofft haben mag.

Insgesamt vier Dinge brannten den Besuchern auf den Nägeln: Neben der Kita „Käthe Kollwitz“ waren dies auch die Zukunft der Turnhalle im Stadtteil Nordwest, die Zukunft des Garagenkomplexes Martin-Luther-Ring/Heinrich-Zille-Straße und die Frage, wie es denn mit der Pilzfabrik in Torgau weitergeht.

Hinsichtlich der Pilze fiel die Antwort von Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) recht kurz aus. Und dennoch: „Eigentlich war schon für Februar die Grundsteinlegung vorgesehen“, sagte sie. Doch noch fehle eine Terminbestätigung. Barth warb um Verständnis, dass sie zu dem Investvorhaben nicht mehr sagen könne. Die Investoren hätten darum gebeten. Stadtrat Konrad Theobald, der neben vielen weiteren Stadträten und Kämmerin Katrin Arndt im Präsidium Platz genommen hatte, nannte dann aber doch noch ein Detail: So sei ihm bekannt, dass die Arbeiten für die Gründung der Fabrik schon vergeben seien.

So weit ist man mit einer anderen „Baustelle“ in Torgau noch längst nicht: Mirko Stock mahnte den schlechten Zustand der Turnhalle in Nordwest an. Der Badminton-Spieler sprach von einem massiven Sanierungsstau und wollte wissen, wie die Stadt dem Problem begegnen wolle. Die, so versicherte die Oberbürgermeisterin, kenne das Problem. Allerdings habe man in den vergangenen Jahren den Fokus eher auf die Grundschulen und Kindertagesstätten gelegt. Im kommenden Jahr, so Barth, solle erst einmal ermittelt werden, wie hoch die Kosten für eine Sanierung der Halle beziehungsweise für einen Neubau sein werden.

Insgesamt weist der Finanzplan der Stadt für die kommenden Jahre gut vier Millionen Euro für das Hallenprojekt aus, von dem auch Ober- und Grundschule in Nordwest profitieren würden. Barth machte keinen Hehl daraus, dass sie persönlich eher auf einen Neubau setzt, der möglicherweise auch größer ausfallen könnte, als die jetzige Kubatur. Stadtrat Peter Deutrich (fraktionsloser LINKER) weiß als begeisterter Tischtennisspieler natürlich auch um den – Zitat – „katastrophalen Zustand“ der Halle. Er plädierte für ein Sport- und Freizeitzentrum, dessen Finanzierung beispielsweise über eine spezielle Bürgeranleihe gestemmt werden könnte. Gleichwohl warnte Deutrich, Investitionen im Bereich der Kultur – z.B. für ein neues Kulturhaus – nicht aus den Augen zu verlieren.

Beim Thema Bürgeranleihe hatte er dann sofort Konrad Theobald auf seiner Seite. Auch der CDU-Mann zeigte sich gegenüber dem sogenannten Fundraising offen. Theobalds Fraktionskollege Matthias Grimm-Over betonte, dass man eine Entscheidung über die Zukunft der Halle nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben werde – eine Ankündigung, die für Sven Kaminski zwar nicht neu sein dürfte, ihn in der Person als Geschäftsführer des Kreissportbundes jedoch Hoffnung gibt. „Die Sportvereine in Torgau haben Bedarf“, machte Kaminski, der wie Grimm-Over und Theobald der Stadtratsfraktion der CDU angehört, deutlich.

Weil sich Mirko Stock ganz hinten auf den Besucherreihen jedoch nicht auf die kommenden Jahre vertrösten lassen wollte, sprang ihm letztlich SPD-Stadtrat Heiko Trinks ganz vorne in der ersten Besucherreihe zur Seite: „Ich glaube, wir sollten mit Reparaturkosten von 10 000 bis 15 000 Euro schon jetzt versuchen, zumindest die nächsten Jahre für die Nutzer der Halle ein wenig erträglicher zu gestalten.“

Nachdem in den vergangenen Tagen das Finanzierungsproblem für die Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ öffentlich wurde, ließ Oberbürgermeisterin Romina Barth am Donnerstag durchblicken, dass man derzeit verschiedene Varianten prüfe, ob der Bau nicht auch in mehreren Etappen über die Bühne gehen könne. Zwar werde nicht mehr in die Erhaltung der alten Kita investiert, doch bis zum Jahre 2019 könnten alle Kinder hier ohne Probleme betreut werden. Was danach komme, müsse abgewartet werden. Barth: „Es wird kein Kind geben, das auf der Straße landet.“

Stichwort Straße: Horst Treptow treibt die Kündigung der Garagen im Martin-Luther-Ring/Heinrich-Zille-Straße um. Demnach seien zum 31. März dieses Jahres die Pachtverträge von der Wohnstätten GmbH gekündigt worden.

In einem TZ-Leserbrief bemängelt Treptow, dass Vertragstreue in der heutigen Zeit wahrscheinlich kein Gut mehr sei. „Wir als Garagengemeinschaft sind empört über die Art und Weise, wie mit uns über das Thema Garagenabriss kommuniziert wurde.“ Abgesehen vom Wegfall der Garagen stellte Treptow im Rathaus zudem die Frage, was mit dem Areal einmal werden solle – eine Frage, die von Stadtrat Deutrich in Richtung Oberbürgermeisterin wiederholt wurde. „Ich habe gedacht, da überbaut man was...“, sagte er. Doch Romina Barth konnte hierzu nur mit den Schultern zucken. Sie gab an, die Anfrage an die Wohnstätten weiterzuleiten.