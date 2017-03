Es geht sehr schnell und sprunghaft

Nordsachsen. Über eine erhöhte Waldbrandgefahr derzeit in den Wäldern Nordsachsens unterhielt sich die Torgauer Zeitung mit Klaus Kühling, Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst.

TZ: Kaum können wir uns über die erste Frühlingssonne und höhere Temperaturen freuen, schon steigt die Brandgefahr rapide. Warum geht das so schnell in der Region?

K. Kühling: Durch das trockene und sonnige Wetter ist die Brandgefahr für Sachsens Wälder stark gewachsen. Da das schützende Blätterdach fehlt, gehen die Sonnenstrahlen direkt auf den Waldboden. Das trockene Laub aus dem Vorjahr entzündet sich sehr schnell. Außerdem gibt es noch kein frisches Grün am Boden. Wind und Sonne können kaum abgebremst die Vegetationsreste des Vorjahres austrocknen und ein schnell entzündbares Brandpotential schaffen.

Welche Waldbrand-Warnstufe gilt aktuell im Landkreis?

Im nördlichen Teil des Landkreises Nordsachsen galt am gestrigen Dienstag die zweithöchste Warnstufe 4, heute allerdings sinkt die Stufe schon wieder auf 3, weil offenbar Niederschlagsgebiete erwartet wurden. Für Donnerstag soll die Warnstufe 2 gelten. Es geht derzeit relativ schnell und sprunghaft. Genauso rasch könnte die Warnstufe wieder steigen.

Was haben Waldbesucher derzeit zu beachten?

Die Frühlings-Spaziergänger sollten sich vernünftig im Wald bewegen, nicht rauchen, kein offenes Feuer benutzen und die Kraftfahrzeuge vor dem Wald abstellen. In Sachsens Wäldern herrscht übrigens ganzjährig Rauchverbot und die Zufahrtswege sollten natürlich auch nicht blockiert werden.