Es kostet viel Aufwand und Zeit

Beilrode/Dautzschen. Eigentlich wollte er das Ehrenamt als Gemeindewehrleiter gar nicht mehr weiterführen, weil es mit viel Aufwand und Zeit verbunden ist. Er hat sich trotzdem breitschlagen lassen. „Wer hätte es sonst machen sollen?“, fragt Manfred Koch und spricht damit ein heikles Thema an.



Denn es gab nicht unbedingt eine große Schar von Bewerbern. Genauer gesagt, blieb eigentlich nur der bisherige Amtsinhaber, der die Position hätte weiter bekleiden können. Der Dautzschener besitzt Einsicht und Verantwortungsbewusstsein und ist noch dazu Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Bürgermeister René Vetter war dann auch sichtlich froh, Manfred Koch zur Wiederwahl beglückwünschen zu können. Das Aufgabengebiet ist umfangreich. Gemeindewehrleiter sind das Verbindungsglied zu den Ortswehren, zur Gemeindeverwaltung, zum Landratsamt und zum Landkreis. Sie sorgen dafür, dass aktuelle Informationen schnell an die richtige Stelle gelangen und sind für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, ordnungsgemäße Dienstdurchführung sowie Beratung in allen feuerwehr- und brandschutztechnischen Angelegenheiten verantwortlich. „Wenn ich nicht Rentner wäre, könnte ich das gar nicht machen, weil man die meisten Dinge tagsüber erledigen muss und die Ansprechpartner in den Behörden auch meist nur tagsüber erreichbar sind“, so Manfred Koch. Auch Versammlungen und Termine beim Landkreis und bei der Gemeindeverwaltung sind meist vor- oder nachmittags. Nicht zuletzt liegt es am Geschick des Dautzscheners, ob die Feuerwehren in seinem Zuständigkeitsbereich gut ausgerüstet sind.



Manfred Koch gehört seit 1969 der FFW an. Er ist in Dautzschen geboren und aufgewachsen und entstammt einer Feuerwehrfamilie. Schwiegervater, Vater und Oma gehörten der Truppe an. Seine Frau Sabine ist Wehrleiterin in Dautzschen/Großtreben und auch der erwachsene Sohn gehört zu den Brandbekämpfern, allerdings in den alten Bundesländern. Beide Kinder leben in Friedrichshafen am Bodensee und Manfred Koch bedauert sehr, dass sie seinerzeit in der Region Torgau keine berufliche Perspektive sahen. Der Sohn als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und die Tochter als Köchin. Somit geht es in den Urlaub für das Dautzschener Ehepaar zumeist an den Bodensee, nicht zuletzt, um die drei Enkel zu sehen. Ansonsten widmet sich der Rentner in seiner Freizeit gerne Haus, Hof und Garten und natürlich den Belangen der Feuerwehr. Der gelernte Landmaschinen- und Traktorenschlosser hat viele Jahre im Großhandel für Landtechnik in Torgau gearbeitet. Seit 2016 kann er seinen Ruhestand genießen, während seine Frau aber noch berufstätig ist.