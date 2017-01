Es sollte halt nicht sein

Die Torgauer, die weiter auf den 2. Erfolg daheim in dieser Saison warten, liebäugelten natürlich wieder auf den erhofften Heimsieg. Den Punktekampf eröffneten diesmal Routinier H. Weiß und B. Michler. H. Weiß verbaute sich bei 358 Holz im Abräumspiel (hohe Fehlerquote) ein gutes Resultat und büßte gegen seinen Kontrahenten gleich 43 Holz ein. B. Michler kam diesmal besser ins Spiel und konnte mit 398 Holz den Vorsprung auf neun Holz verringern. Doch diesen knappen Vorsprung der Gäste konnten weder U. Seifert (378 Holz) noch Chr. Kadura (343 Holz) im 2. Durchgang wettmachen und so wuchs das Pluskonto der Brandiser auf 69 Holz an.

Als Schlussstarter schickten die SSV-Senioren diesmal W. Hantke auf die Bahn, der zwar mit der Tagesbestleistung von 437 Holz von der Bahn kam, aber dem Spiel keine Wende mehr geben konnte, da mit dieser leichten Ergebniskosmetik sich der Vorsprung der Gäste nur unwesentlich verringerte. Die Torgauer bleiben durch diese weitere unnötige Heimniederlage mit einem Minus von 53 Holz weiter am Tabellenende. Im nächsten Spiel treten die SSV-Senioren als Tabellenletzter im Kellerduell beim Tabellenvorletzten Rotation Leipzig an. Ein Sieg würde wieder Hoffnung geben.