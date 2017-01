Es wird laut, es wird spektakulär und es geht rasant zu

Motorsport. Tag des Donners am Samstag in Riesa. Die SuperEnduro-Weltmeisterschaft gastiert in der SACHSENarena. Ein motorsportliches Highlight für alle Freaks des Offroad-Motorrradrennsports.

Die Elbestadt ist Austragungsort des zweiten Indoor-WM-Laufes. Ab 18 Uhr geben sich die Protagonisten die Kanten und wetteifern auf dem rund 300 Meter langen Parcours um WM-Punkte. Dieser wird wieder mit solchen Hindernissen wie Stein- und Geröllfeldern, einer mit Holzscheiten gefüllten Grube, Baumstämmen, Dumperreifen, Sprunghügeln, einem Wasserbecken, einer Tiefsand-Kurve sowie einer obligatorischen Holz-Matrix gespickt sein. Als Novum wird der Start auf einem erhöhten Podest erfolgen. Dieser Bereich wird anschließend als eine Art Steilwandkurve dienen.

Alles in allem vereint der 2017er-Kurs alle im SuperEnduro-Bereich üblichen Hindernisse, so dass kein Wunsch offen bleibt. Und das Gute: Für die Abendveranstaltung sowie das Training, das tagsüber stattfindet, gibt es noch Eintrittskarten. Unter dem Hallendach der SACHSENarena wird Enduro in seiner kompaktesten Form geboten, mit spektakulären Hindernissen und dem Kampf Mann gegen Mann. Auf dem ringsum sehr gut einsehbaren Kurs werden die Stars der Fahrergilde wie der amtierende Weltmeister Colton Haaker (USA), Cody Webb (USA), Jonny Walker (GBR) oder Mario Roman (ESP), den Fans wieder mit atemberaubenden Manövern die Einheit von Mensch und Maschine präsentieren.

Kompetente Moderatoren der Szene lassen den Funke auf das Publikum überspringen und verwandeln die Arena in einen „Hexenkessel“.

Am 10. Dezember ging im polnischen Krakau der Auftakt zur SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2016/2017 über die Bühne. Die erste Standortbestimmung machte mit spannenden, teils dramatischen Rennen sogleich großen Appetit auf die nächste Veranstaltung, die morgen zum nun schon dritten Mal in der SACHSENarena Riesa stattfinden wird.

Es geht Schlag auf Schlag. Selbst in den Wintermonaten folgt in Sachsen ein motorsportlicher Höhepunkt dem anderen. Nachdem das 14. Int. ADAC Sachsen Supercross Chemnitz soeben zu Ende gegangen ist, steigt nun die Vorfreude auf die SuperEnduro-Weltmeisterschaft in Riesa. Diese Rennveranstaltung hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Muss für jeden Racing-Fan entwickelt.

Nach Riesa zieht der Tross der Enduristen in wärmere Gefilde um – denn am 4. März wird im spanischen Bilboa der dritte und zwei Wochen später im französischen Albi mit dem vierten Lauf die Weltmeisterschaft beendet. Drei spannende Rennen stehen den Enduro-Fahrern noch bevor.

Tickets für die SuperEnduro-WM am 7. Januar in der SACHSENarena Riesa gibt es über die Internetseite www.superenduro-germany.de, in der Riesa-Information (Hauptstraße 61, 01589 Riesa), unter der Ticket-Hotline 0351 30708000 sowie Restkarten an der Abendkasse.

