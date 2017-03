Exkursion in die Schule

Um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten am Beruflichen Schulzentrum Torgau ein Bild zu machen, waren die Teilnehmer des „Aktivierungscenters“ in der vergangenen Woche am BSZ.

Insbesondere die praktischen Angebote standen dabei im Vordergrund, „denn die sind vielfältig und übersteigen das, was wir bei uns zur Verfügung haben“, so Grit Blume, Leiterin des Bildungszentrums, die ebenfalls dabei war. Unter der Führung von BSZ-Lehrer Andreas Tischer besichtigte die Gruppe so unter anderem den Maschinenraum, das Pneumatikzimmer, den Bereich für die Metallarbeiter und die Glaswerkstatt.