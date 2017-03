Fähre fährt ab Freitag - Sperrschilder geklaut

Belgern. Weil der Pegelstand der Elbe nur langsam sinkt, verzögert sich die Wiederaufnahme des Betriebs der Belgeraner Fähre noch bis zum Freitagmorgen.



„Aber ab 5.30 Uhr fahren wir dann wieder“, so Fährpächter Harald Wolf, der am Mittwoch testete, aber nur unter widrigen Umständen übersetzen konnte. Dazu gab es weitere unschöne Nachrichten: „Irgendwelche Chaoten haben unser Sperrschild auf Arzberger Seite geklaut, das auf der anderen ist verbogen.“ Ein kleines Licht am Horizont gibt es für Wolf und alle Fährennutzer dann aber doch, denn ab Samstag wird wieder von 9 bis 18 Uhr an den Wochenenden gefahren.