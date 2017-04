Förderung für Erhalt des historischen Erbes

Die Sparkassenstiftung für die Region Torgau-Oschatz unterstützt in den kommenden Monaten mit insgesamt rund 18 500 Euro wieder mehrere Projekte in ihrem Fördergebiet.

Torgau. Die Sparkassenstiftung für die Region Torgau-Oschatz unterstützt in den kommenden Monaten mit insgesamt rund 18 500 Euro wieder mehrere Projekte in ihrem Fördergebiet. Dazu gehören die Realisierung des Theaterprojektes „Lissi und die Zeit“ des Lebenshilfe e. V. Oschatz, eine Ausstellung des Vereins zur Bewahrung und Förderung des ländlichen Raumes Ostelbien e. V. zur Geschichte des Ziegelbrennens im Ringbrandofen Großtreben, die Sanierung des Sockelbereiches an der Kreuzkirche Beilrode sowie die originalgetreue Reproduktion einer Schützenfahne von 1687, die die Privilegierte Scheibenschützengesellschaft zu Oschatz 1537/1990 e. V. plant. Darüber hinaus wird auch die Förderung der Döllnitzbahn mit 10 000 Euro weitergeführt.



„Mit der Pflege von Bauwerken in der Region Torgau-Oschatz und der Erhaltung geschichtlicher Relikte liegt unser Fokus bei den vergebenen Förderungen auf dem Erhalt des historischen Erbes des Landkreises“, betont Michael Czupalla, Vorstandvorsitzender der Sparkassenstiftung: „Aber auch die Schaffung von Kulturspielräumen als kreativer Raum für die Menschen in der Region ist uns ein wichtiges Anliegen.“



Der Verein zur Bewahrung und Förderung des ländlichen Raumes Ostelbien will eine Ausstellung im sanierten Ringbrandofen Großtreben einrichten. Das über 150 Jahre alte Denkmal soll so für die Öffentlichkeit begehbar gemacht werden und über die Geschichte des Ziegelbrennens sowie über die komplexen Sanierungsarbeiten von 2010 bis 2013 informieren. „Nach der Sanierung des ältesten Ringofens der Welt ist die Schaffung von Besuchsmöglichkeiten nun der nächste logische Schritt“, so Stephan Seeger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung, über die Entscheidung zur Förderung. „Die Dokumentation der Historie des Gebäudes und des Ziegelbrennens wird den Großbrandofen so zu einem ebenso interessanten wie lehrreichen Ausflugsziel aufwerten.“ Die Einrichtung der Ausstellung fördert die Sparkassenstiftung mit 3000 Euro.



Die evangelische Kirchgemeinde Beilrode beantragte Fördermittel für die Sanierung des Granitsockelbereiches der Kreuzkirche in Beilrode. Durch Regenwasser wurde dieser über die letzten Jahre stark beschädigt, sodass auch in das Innere der Kirche Wasser eindringen und Schäden verursachen konnte. Mit 818,72 Euro unterstützt die Stiftung die bauliche Sanierung des Sockels.