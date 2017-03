Förderverein bereitet erste Mitgliederversammlung vor

Torgau. Die Aufregung war groß, als die erste Nachricht den Förderverein erreichte. Umso erleichtert war Vereinschef Dr. Helmut Graul, als gleich darauf die zweite an sein Ohr gelang: Die Stadt Torgau und der Landesherbergsverband haben sich bei einem Krisengespräch in der vergangenen Woche darauf verständigt, die Fundamente der ehemaligen Puddingschule zu verstärken und die Bettenanzahl der künftigen Jugendherberge unverändert zu lassen. Nun müsse zugesehen werden, wie die geschätzten 300 000 Euro Mehrkosten für die Fundamente anderswo wieder eingespart werden können, hieß es. Beatrix Dörge, ebenso wie Graul im Vorstand des Fördervereins tätig, ist sich sicher: „Hier kann bestimmt was eingespart werden.“



Doch die Fundamente waren es nicht, warum der Vorstand des Fördervereins am Mittwochnachmittag in der Wohnung von Dr. Helmut Graul zusammentraf. Vielmehr wirft die erste Mitgliederversammlung am 28. März um 18 Uhr im Rathaus ihre Schatten voraus. Und weil dort wohl auch die Probleme rund um die Statik genügend Gesprächsstoff bieten werden, hofft der Vorstand, dass es bereits erste Vorschläge geben wird, wie man die vorerst nur geschätzte Summe zusammensparen kann.



Natürlich hoffen Graul und dessen Stellvertreter Hans-Christoph Sens nicht nur darauf. Ebenso geht es den beiden darum, noch mehr Leute für eine Mitgliedschaft im Verein zu begeistern. Seit dessen Gründungsveranstaltung Anfang Februar des vergangenen Jahres hat sich die Mitgliederzahl nicht wesentlich erhöht. Zu den 30 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile eine Handvoll dazugekommen, darunter auch die Torgauer Verlagsgesellschaft. „Gäste sind deswegen am 28. März herzlich willkommen“, warb Hans-Christoph Sens.



„Die Stadt braucht unsere Unterstützung“, betonte Graul gegenüber der Heimatzeitung. Nicht nur hinsichtlich der Erarbeitung eines um die Herberge gestrickten, breiten Bildungsangebots. Vielleicht werde sich die Unterstützung künftig auch finanziell notwendig machen. Er wolle zwar nicht schwarzmalen, aber die Fundamente könnten nicht die einzige Hiobsbotschaft bei einem derart großen Objekt bleiben, betonte der Vereinschef.



Was die Erarbeitung eines Bildungskonzepts betrifft, gab Beatrix Dörge bei dem Vorbereitungstreffen zu verstehen, dass dies bis Ende dieses Jahres stehen werde. Genügend Partner habe man bereits überzeugen können. Als Beispiele nannte sie unter anderem Kooperationen mit der Sängerakademie, der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof, dem Dokumentations- und Informationszentrum oder auch der Kirchgemeinde. Neben all der Bildung dürfe man aber auch die Freizeitangebote nicht aus dem Blick verlieren.



Ein kleines Bausteinchen hat der Förderverein mit der Einrichtung einer offiziellen E-Mail-Adresse in dieser Woche hinter sich gebracht. Zur Mitgliederversammlung in knapp zwei Wochen will man dann die Homepage des Vereins, mit der noch intensiver das Vorhaben Jugendherberge Torgau beworben werden kann, freischalten.

Derzeit ist geplant, die Herberge im Sommer des kommenden Jahres ihrer Nutzung zu übergeben. Während die Stadt für den baulichen Part verantwortlich zeichnet, kümmert sich der Landesherbergsverband um Ausstattung und Bewirtschaftung.



info@fvjh-torgau.de