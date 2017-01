Fünf Unfälle wegen Schneeglätte

Nordsachsen. Der erste Schnee des Jahres sorgte gestern früh – wie nicht anders zu erwarten – für Unfälle auf den Straßen des Torgauer Polizeireviers. Dabei handelte es sich nach Angabe von Revierleiter Andreas Starke glücklicherweise nur um Blech- beziehungsweise Kunststoffschäden. Der geschätzte Gesamtschaden lag bei etwa 9000 Euro.



Los ging‘s um 7.20 Uhr in Torgau in der Solarstraße/Repitzer Weg. Hier stieß ein Ford Ka gegen einen VW-T5. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 2500 Euro von der Polizei angegeben.



Nur zwei Minuten später knirschte es in Drebligar. In dem Elsniger Ortsteil war ein Linienbus auf Abwegen. Er rutschte in eine Hecke. Fahrgäste saßen nicht im Bus. Kein größerer Schaden.



Ein weiterer Busunfall ereignete sich um 7.34 Uhr in Torgau. Hier legte ein Omnibus in der Elbstraße/Ecke Kleine Feldstraße einen unfreiwilligen Zwischenstopp ein. Das Fahrzeug wurde beim Durchfahren einer Linkskurve nach außen getrieben. Dabei drückte der rechte Seitenspiegel ein Verkehrsschild in Schräglage. Fahrgäste waren auch hier nicht an Bord. Überschaubarer Sachschaden. Höhe: 500 Euro.



8.13 Uhr kam es in Torgau zu einem weiteren glättebedingten Verkehrsunfall. In der Straße des Friedens rutschte ein Mercedes-Sprinter gegen einen abgeparkten VW-Golf. Sachschaden: 3000 Euro.



Der letzte Ausrutscher, zu dem die Beamten des Polizeireviers ausrückten, geschah in Belgern. Auf dem Parkplatz des dortigen LIDL-Einkaufsmarkts glitt ein Pkw – zum Typ lag noch keine weitere Info vor – gegen die Gebäudefassade und verursachte einen Schaden von 3000 Euro.