Fünf Vorschläge kommen im März nach Torgau

Torgau. Erinnern Sie sich noch an jene Studentengruppe, die sich im Oktober im und am ehemaligen Autohaus am Torgauer Oberhafentor zu schaffen machten?

Torgau. Erinnern Sie sich noch an jene Studentengruppe, die sich im Oktober im und am ehemaligen Autohaus am Torgauer Oberhafentor zu schaffen machten? Zur Abschlusspräsentation für ein angedachtes „Begegnungs- und Dokumentationszentrum Elbe Day“ weilte Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth am vergangenen Donnerstag an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft.



Gleich neun Architektur-Studenten des fünften Semesters waren nach deren Stippvisite in Torgau angehalten, ihre Vorstellungen vom Begegnungszentrum zu präsentieren. Sicher kein leichtes Unterfangen, den Entwurf an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Einerseits grenzt die Elbebrücke, andererseits wartet das Schloss, das mit seiner Schlosskapelle im Rennen um den UNESCO-Welterbetitel ist.



Jeder Teilnehmer erhielt für seine Präsentation 20 Minuten Zeit. Eine Benotung wurde im Anschluss unter anderem durch Prof. Dr. Mary Pepchinsky und Dipl. Ing. Matthias Horst vorgenommen.



Die fünf besten Konzepte werden nun am 22. März dem Torgauer Stadtrat und darüberhinaus der Öffentlichkeit im Rathaus vorgestellt. Oberbürgermeisterin Romina Barth war von der gesamten Vorstellung begeistert und sichtlich froh, dass sie nicht die Qual der Wahl hatte, die Bewertung der einzelnen Präsentationen vorzunehmen.