Torgau. Es wurde wieder kreativ bei dem Verein Sternenkinder Torgau. Die Mitglieder trafen sich am Donnerstag bereits zum zweiten Mal, um gemeinsam zu malen, zu basteln und einen netten Nachmittag zusammen zu verbringen.

Etwa zehn kreative Köpfe fanden sich in Zinna zusammen, um aus gespendetem Bastelmaterial die Urne für die Sternenkinder, die am 9. Mai in Zinna beigesetzt werden, zu gestalten und Beigaben und Erinnerungsstücke zu kreieren. „Wir möchten wir uns nochmal bei alle Spendern, Unterstützern und fleißigen Händen bedanken, ohne die der Kreativnachmittag für Sternenkinder nicht möglich wäre“, sagte Jennifer Dademasch vom Verein Sternenkinder.