Für eine barrierefreie Landesgartenschau

Torgau. Jedes Jahr aufs Neue, findet in der ersten Mai-Woche bundesweit der Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. Auch in Torgau beteiligte sich der Verein „Selbsthilfe Körperbehinderter“ in der Vergangenheit regelmäßig an diesem besonderen Tag.Und auch in diesem Jahr machten die Mitglieder dabei keine Ausnahme. So wurde Oberbürgermeisterin Romina Barth vom Verein in die Räumlichkeiten der Torgauer Heimerer Schule zu einem Gespräch eingeladen, in welchem es um die Planung und Realisierung der Barrierefreiheit bei der Landesgartenschau im Jahre 2022 ging.



„In unserer Stadt Torgau, gerade im Rahmen des Protesttages, ist viel für die Barrierefreieheit getan worden“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Selbsthilfevereins für Körperbehinderte, Doris Lehnert. „Und jetzt, mit Blick auf die Landesgartenschau in fünf Jahren, muss eben dieses Thema der oberste Grundsatz sein“. Und diesem Anliegen stimmte auch die Oberbürgermeisterin zu. So nehme man als jüngerer Mensch die Barrieren im Alltag kaum wahr und müsse sich erst in den Blickwinkel einer betroffenen Person hineinversetzen, um deren Probleme nachvollziehen zu können. Jedoch sei es für sie ein besonderes Anliegen, gerade bei einer solchen Großveranstaltung, allen Menschen eine angenehme Zeit zu ermöglichen.



In diesem Sinne bot sie den Vereinsmitgliedern auch an, einmal die verschiedenen Stationen der Landesgartenschau Stück für Stück abzugehen und deren Meinung dazu anzuhören. Im kleinen und theoretischen Rahmen fand dies bereits während des Gesprächs statt. So wurde zuallererst auf die Problematik mit dem Torgauer Bahnhof eingegangen, welcher auch bei der Landesgartenschau 2022 als Startpunkt für alle ankommenden fungiert. So sei laut Aussage von Doris Lehnert dort mit dem abgesenkten Übergang zwischen den beiden Bahnsteigen und die Aufnahme des Torgauer Bahnhofs in die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn für lange Zeit eine Barrierefreiheit gegeben gewesen, nachdem der Verein sich diese erkämpft hatte, inzwischen sei davon jedoch nichts mehr zu bemerken. So sei Torgau aus unerfindlichen Gründen aus dem Register Mobilitätszentrale entfernt worden, was ein Ein- und Aussteigen von Fahrgästen mit einer körperlichen Beeinträchtigung so gut wie unmöglich mache.

Hier schaltete sich wieder Romina Barth ein und erklärte, dass zwar die Bahnsteiggestaltung sowie eine ausreichende Betreuung der Behinderten durch das Bahnpersonal Sache der Deutschen Bahn seien, sie sich jedoch persönlich um das Anliegen kümmern würde. Und bei der Erarbeitung eines Konzeptes für das Bahnhofsgebäude wolle man ganz speziell auf die Wünsche der Körperbehinderten eingehen. Hierbei kam auch die Idee auf, bei der Jury des Architektenwettbewerbs, welche über das endgültige Bahnhofskonzept entscheide, auch ein Mitglied des Vereins mit ins Boot zu holen. Damit wäre es dann möglich, aus erster Hand zu erfahren, was bei einer barrierefreien Gestaltung besonders wichtig sei.



Doch natürlich war für Lehnert, welche stellvertretend für den gesamten Verein sprach, nicht die Bahnhofsgestaltung ein wichtiger Punkt bei der Realisierung einer barrierefreien Landesgartenschau. Für sie sei die Gewährleistung von sicheren Fußwegen mit abgesenkten Bordsteinen, keine Stufen bei den verschiedenen Baulichkeiten, ausreichend behindertengerechte Toiletten sowie Imbisse, die für Körperbehinderte uneingeschränkt nutzbar seien, mindestens genauso wichtig. Dabei wurde speziell der Rosengarten am Schloss angesprochen, welcher zwar von unten problemlos zugänglich, von oben jedoch unmöglich zu erreichen ist.



„Wir haben letztes Wochenende die Apoldaer Landesgartenschau intensiv erkundet und mussten feststellen, dass dort die Barrierefreiheit sehr gut gelöst wurde“, erzählte Ursula Radke, deren Mann Mitglied im Torgauer Selbsthilfeverein ist. „Jedoch ist uns dabei ein Negativpunkt aufgefallen: der erschwerte Zugang zu Museen und anderen Einrichtungen in der Innenstadt. Und das wäre gerade in Torgau mit der wunderschönen Kulisse wirklich schade.“ So gäbe es bislang im Torgauer Zentrum noch viele Geschäfte, welche einen Zugang mit dem Rollstuhl, geschweige denn einem elektrischen Modell, nicht ermöglichen. Und auch die gepflasterten Straßen würden körperlich beeinträchtigte Menschen teilweise vor große Probleme stellen. Bei all der Kritik wurde jedoch auch noch ein Lob angebracht, nämlich für die Realisierung von Barrierefreiheit im Schloss Hartenfels.



Die Oberbürgermeisterin hörte bei allen Punkten genau zu und brachte an manchen Stellen auch eigene Sichtsweisen und Ideen mit ein. So schlug sie zum Beispiel einen Button vor, anhand welchem als körperlich eingeschränkter Mensch direkt erkennen könne, welche Einrichtung behindertengerecht ausgebaut sei. Und mit Blick auf die Landesgartenschau wurde auch noch von einem speziellen Stadtplan gesprochen, welcher Körperbehinderten ebenfalls einen guten Überblick über die Barrierefreiheit Torgaus geben soll.