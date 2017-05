FDP-Bundestagskandidat nimmt Torgaus Oberbürgermeisterin ins Visier

Torgau. Die angestrebte Abwahl der Torgauer Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer (CDU) wirft nach Meinung von FDP- Bundestagskandidat Christoph Waitz die Frage nach dem Zustand der Torgauer Stadtverwaltung und der Neuausrichtung der politischen Arbeit durch die Oberbürgermeisterin (OBM) Romina Barth (CDU) auf. In einem offenen Brief von Waitz hieß es gestern:



„Offenkundig schätzt die OBM keine Mitarbeiter, die fachliche Kompetenz sowie in die Entscheidungsabwägung auch Argumente einbringen, die dem politischen Willen der OBM nicht passen. Das ist eine Entwicklung, die ich mit wachsender Sorge sehe. Denn die mit vollmundigen Versprechungen in das Amt gestartete ehemalige Immobilienentwicklerin ist dringend auf fachlichen Rat ihrer Mitarbeiter angewiesen. Nicht nur die Form der Abwahl der Beigeordneten nach nur zwölf Monaten ist ein fatales Zeichen für einen übersteigerten Ehrgeiz der OBM und ein Beleg für eine fatale Führungsschwäche. Besonders enttäuschend ist das Verhalten der CDU-Fraktion und vor allem das der Fraktionschefin Dr. Vera Mehlhorn.



Nur wegzusehen und die Augen verschließen hilft nicht. Die OBM kann es sich nicht erlauben, in einem Mittelzentrum wie Torgau auf eine Beigeordnete wie Dr. Kirchhöfer, die den Mut zu einer eigenen Meinung hat und diese zudem auch noch fachlich begründen kann, zu verzichten. Mitarbeiter mit dieser Kompetenz schätzt die OBM offenkundig nicht. Wie ist es sonst zu erklären, dass neben der Beigeordneten auch die wichtigen Positionen Baudezernent und Wirtschaftsförderin nicht neu besetzt werden. Ich fürchte, dass dies zum Schaden von Torgau und seinen Bürgern ist. Das bisherige Immobilienmanagement und die Verkaufsverfahren werfen jede Menge Fragen auf.