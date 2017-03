FDP-Kreischef giftet gegen Abgeordnete

Während Wendt zuletzt öffentlichkeitswirksam beim Oschatzer Marktkauf an der Kasse saß und das verdiente Geld dem Weißen Ring spendete, gibt Karawanskij in Kantinen des Landkreises Essen aus – Botschaft: gerechte Verteilung.

„An der Kasse eines Supermarktes oder an der Ausgabestelle einer Cafeteria lässt es sich bestimmt nett plaudern, aber für einen gewählten Bundestagsabgeordneten ist das zu wenig“, giftet Schieritz. Allein das hiesige Handwerk habe genug Probleme wie Fachkräftemangel, das Insolvenzgesetz oder die Zwangsmitgliedschaften in der Sozialkasse Bau. Hier gehe es um die Existenz wichtiger Betriebe in Nordsachsen.

„Auch unsere traditionelle Landwirtschaft – das neue Feindbild von SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks – wird mit öffentlich finanzierten Kampagnen verunglimpft und an den Pranger gestellt“, so der FDP-Kommunalpolitiker. Städte und Gemeinden, die nicht vom Speckgürtel Leipzig profitierten, hätten ständig leere Kassen und immer neuere Richtlinien in Schulen, Kitas oder anderen öffentlichen Einrichtungen würden an den Haushalten nagen, ohne dass man von den beiden Bundestagsabgeordneten etwas höre.