Fachkräfte, Flüchtlinge und flaches Land

Cordula Hart-rampf-Hirschberg ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oschatz. Ihr Agenturbezirk erstreckt sich über die Landkreise Nordsachsen und Leipzig. Im Gespräch mit der TZ erklärte sie unter anderem, warum die Agentur trotz sinkender Arbeitslosenzahlen nicht über Arbeitsmangel klagen und welche Chancen der ländliche Raum im Ringen um Fachkräfte hat.

TZ: Findige Programmierer haben eine App erstellt, die mehrsprachig funktioniert. Auf der einen Seite sollen Flüchtlinge so besser ihre Fähigkeiten beschreiben können, auf der anderen Seite soll die App helfen, Arbeit oder Ausbildung zu finden. Eine Ergänzung oder eine Konkurrenz für Ihre Arbeit?

Cordula Hartrampf-Hirschberg: Vorangestellt: was zur schnelleren Integration beiträgt, begrüße ich. Aus meiner Sicht ist die von Ihnen gezeigte App nicht unbedingt erforderlich, weil wir im Vergleich ähnlich arbeiten. Aber ich fand das ganz interessant.

Die Digitalisierung stellt alle Branchen vor Herausforderungen, sicher auch Ihre. Sind Apps, die die Vermittlung auf Basis von Algorithmen übernehmen, die Zukunft?

Der Computer kann eine Menge, doch den Menschen kann er nur teilweise ersetzen. Wo es unseren Prozessen gut tut, bedienen wir uns der Computer. Der direkte Kontakt, das persönliche Gespräch sind gerade in unserem Metier dringend nötig, um den Integrationsprozess zu ermöglichen. Zumindest in absehbarer Zeit kann das kein Computer.

Das heißt, trotz aller Möglichkeiten wie Videokonferenzen und fortgeschrittener Mobiler Kommunikation wird die Agentur auch künftig mit Personal in der Fläche präsent bleiben?

Wir haben gerade im Rahmen einer Führungskräftetagung über diese Herausforderung gesprochen und waren uns einig, dass die Agentur vor Ort ein zentraler Bestandteil unserer Herangehensweise bleiben wird. Gleichwohl gehen wir mit der Zeit und viele unserer Angebote sind inzwischen online nutzbar – zum Beispiel gibt es den klassischen Arbeitslosengeld I – Antrag nunmehr papierlos. Eine Ausnahme bildet die Dienststelle in Geithain. Die Anzahl der Kunden ist derart gering und die nächste Geschäftsstelle in Borna so nah, dass wir uns zu einer Schließung im Laufe des März entschlossen haben. Im Agenturbezirk ist das allerdings die absolute Ausnahme.

Dass weniger Menschen in die Agentur kommen, kann man ja durchaus auch positiv bewerten. Die Arbeitslosenzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, woran auch ihre Behörde einen Anteil hat. Um 36 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in Nordsachsen seit 2010 gesungen. Ist die Agentur dabei, sich selbst abzuschaffen?

Die Entwicklung der Zahlen ist erfreulich. Allerdings sehe ich für die Arbeitsagentur genügend Aufgabenfelder. Wir haben in den letzten Jahren intern freie Stellen gar nicht mehr neu besetzt, sind also von außen beinahe unbemerkt geschrumpft. Weiterhin ist unsere Aufgabe, Arbeitslosigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen. Wir arbeiten also auch sehr intensiv mit Arbeitsuchenden, die vor dem Beschäftigungsverlust stehen. Sind wir dabei erfolgreich, taucht das als Wert in keiner Statistik auf. Die beste Arbeitslosigkeit ist die, die gar nicht eintritt. Das gelingt uns derzeit dank optimierter Prozesse wirklich gut – Menschen kommen zu uns und wir schaffen es häufig, innerhalb der Kündigungsfrist eine Anschlussbeschäftigung anzubieten. Dort, wo die Jobaufnahme erschwert ist – z.B. aus gesundheitlichen Gründen, bedarf es eines deutlichen höheren Zeitaufwandes.

Ihre Arbeit ist also am besten dann getan, wenn gar keine Arbeitslosen in der Statistik auftauchen?

Genau, wir werben ja intensiv darum, dass Menschen sich möglichst schnell bei uns melden. Denn eine Vermittlung aus der Arbeit heraus ist leichter erfolgreich zu gestalten, als eine Vermittlung aus Arbeitslosigkeit.

Welche Gründe gibt es heute dafür, dass jemand seine Arbeit verliert? Immerhin sprechen wir von einer guten Situation am Arbeitsmarkt.

Das kann an nicht mehr passender Qualifizierung liegen – da gehen wir inzwischen vermehrt in die Betriebe, um vor Ort zu unterstützen – während der Beschäftigung! Gründe sind aber auch die Gesundheit oder Privates, wie die Pflege von Angehörigen oder die Kinderbetreuung, was sich nicht mit dem Job verträgt.

Ist Alter auch ein Grund für Arbeitslosigkeit?

Alleine das Alter nicht – wenn, dann in Kombination mit weiteren Faktoren. Das können gesundheitliche Einschränkungen sein oder auch wenn ich mich beruflich umorientieren muss. Ich will nicht verschweigen, dass beim Rückgang der Arbeitslosigkeit auch Renteneintritte eine Rolle spielen. Wir haben aber durchaus auch Kunden, die knapp über 60 sind und es sich einfach nicht leisten können und wollen, vorfristig in Rente zu gehen. Auch für Unternehmen hat die Beschäftigung von Mitarbeitern mit absehbarem Ruhestandseintritt gewisse Vorteile. Sie können in einer überschaubaren Zeit vom Knowhow dieser Mitarbeiter profitieren.

Hat sich mit Blick auf den Fachkräftemangel in dieser Beziehung schon ein grundlegender Sinneswandel bei den Unternehmen eingestellt?

Es hat sich schon viel bewegt. Ich könnte mir aber noch mehr vorstellen. Arbeitgeber erkennen inzwischen, dass es durchaus Vorteile hat, jemanden einzustellen, der noch eine absehbare Zeit bis zu Rente hat. Sie sichern sich das Knowhow und können im Hintergrund Jüngere aufbauen.

Die Agentur für Arbeit kümmert sich seit Januar auch um die Menschen, die neben ihrem Arbeitslosengeld I auf zusätzliche Leistungen aus dem Arbeitslosengeld, also Hartz IV, angewiesen sind. Bislang kümmerte sich das Jobcenter um die Aufstocker Ergänzer. Um wie viele Menschen geht es?

Wir haben rund 300 Kunden vom Jobcenter übernommen. Das ist ein laufender Prozess. Alle, die sich jetzt arbeitslos melden und mit ihrem Arbeitslosengeld I unterhalb des SGB-II-Leistungsspektrums liegen, können aufstockende Leistungen beantragen und werden zukünftig bei uns in der Agentur betreut.

Das macht Sinn, zumal das Arbeitslosengeld ja auch von der Agentur kommt. Aber warum geschieht der Wechsel jetzt. Arbeitsbeschaffung für die Agentur?

Nein, sicher nicht! Die Entscheidung, dass sich das Jobcenter darum kümmert, ist mit Einführung der Hartz-IV-Gesetze gefallen. Jetzt geht der Weg also zurück, und bis Ende Januar haben wir alle unsere neuen Kunden kennengelernt und mit ihnen besprochen, wie es weitergeht. Eine Folge der Umstellung ist auch, dass Maßnahmen wie Qualifizierungen nun von uns finanziert werden und nicht mehr vom Jobcenter.

Der Fachkräftemangel ist das alles überragende Thema in der Arbeitsmarktpolitik. Seit Jahren wird gewarnt und gemahnt. Trotzdem sitzen wir nach wie vor hier und beklagen eben diesen Mangel. Was ist da schief gelaufen?

Es hat sich sehr viel bewegt. Die Älteren haben wir gerade angesprochen. Die Betriebe haben reagiert und nutzen vielfältige Wege, um an Fachkräfte zu kommen. Eine wichtige Sache ist da beispielsweise der Rückkehrertag, den wir zusammen mit dem Landratsamt organisieren oder die Bewerberbörse JOBregional am 6. April in Schkeuditz. Das Thema wird aber ein Dauerthema bleiben. Wir als Bundesagentur aber auch konkret am Standort Oschatz haben viel Geld in das Thema Aus- und Weiterbildung investiert und werden das weiter tun.

Es kann einen das Gefühl beschleichen, die Netzwerke würden nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel gibt es mit den Berufsinformationstagen eine super Möglichkeit, Schulen und Betriebe zusammenzubringen. Doch die Kritik der Unternehmer daran, wie der Lehrplan die jungen Leute auf den Einstieg in die Wirtschaft vorbereitet – oder es eben nicht tut –, ist in den letzten Jahren eher lauter geworden. Die Agentur ist in diesen Netzwerken auch aktiv. Warum gehen diese Rufe da unter?

Natürlich wird darüber gesprochen. Ich schätze den Organisationsgrad dieser Netzwerke in Nordsachsen sehr positiv ein. Wir haben mit der Regionalen Koordinierungsstelle im Landratsamt einen guten Anker. Zwei Mal im Jahr treffen wir uns mit dem Beirat der Koordinierungsstelle und stellen unseren Arbeitsmarktmonitor der Region vor. Ich bin sehr froh, dass in diesem Beirat auch die Bildungsagentur vertreten ist, aber auch die Elternvertretung und ich hoffe, bald auch wieder die Schülervertretung. Wir haben gute Netzwerke, die sicher an mancher Stelle noch enger geknüpft werden können. Und es ist an uns allen, die Wirkung zu ermöglichen, die Sie einfordern.

Wann greift das?

Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Lehrpläne sind Sache vom Kultusministerium. Es geht um den Unterricht in den Schulen. Da kann ich mir das eine oder andere wünschen. Geklärt werden muss das an anderer Stelle. Und es wird geklärt. Wir warten alle gemeinsam auf das neue Schulgesetz.

Wie realistisch ist es, dass wir eines Tages wieder so viele Fachkräfte in unserer Region zur Verfügung haben, dass Unternehmen gezielt deshalb hierher kommen?

Das wird es nicht mehr geben. Dafür bräuchten wir eine Geburtenexplosion. Um an Fachkräfte zu kommen, und die gibt es ja in der Region, müssen die Unternehmen, die da sind, ihre Angebote gut rüberbringen. Dann gelingt es auch Fachkräfte zu finden. Wobei klar ist, dass sich das Potenzial in den unterschiedlichen Branchen unterscheidet.

Hält der Trend an, dass große Unternehmen der Leipziger Peripherie, wie DHL oder BMW den hiesigen Unternehmen die Mitarbeiter streitig machen?

Ja, und das wird auch immer so bleiben. Es wird immer einen Run geben, wenn BMW aufstockt. Doch die Arbeitnehmer schauen sich sehr genau die kompletten Rahmenbedingungen an. Das ist nicht nur der Lohn. Das sind die Arbeitszeiten, die Fahrtstrecke zur Arbeit. Das gleichen sie mit ihren persönlichen Lebensentwürfen ab. Mit einer guten Standortpolitik kann man den Trend nicht aufhalten, aber man kann ihm etwas entgegensetzen und genau diese Rahmenbedingungen setzen, die Menschen bewegen, sich für die Region zu entscheiden.

Es ist also auch Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass sich Mitarbeiter von Unternehmen wohl fühlen?

Das ist unbestritten und ich hoffe die Bürgermeister widersprechen mir da nicht. Und gerade der Rückkehrertag hat gezeigt, dass das Thema von der kommunalen Seite aufgegriffen wird. Ich habe in Torgau erlebt, dass hier zum Beispiel Kindergartenplätze angeboten wurden.

Nordsachsen plant ein neues Kreisentwicklungskonzept. Wie bringen Sie sich dort ein?

Wir gleichen die Vorstellungen des Landkreises zur Entwicklung des Arbeitsmarktes, zu einzelnen Branchen mit unseren Informationen ab. Gerade über den Arbeitsmarktmonitor haben wir Zugriff auf sehr gutes statistisches Material und können sehr transparente Zahlen und Trends einbringen und natürlich unser Knowhow. Schon jetzt steckt sehr viel davon beispielsweise in der Fachkräfteallianz des Landkreises.

Ein nach wie vor aktuelles Thema ist der Mindestlohn, der erst in diesem Jahr wieder gestiegen ist. Hat der Mindestlohn spürbare Auswirkungen auf den hiesigen Arbeitsmarkt?

Die Auswirkungen des Mindestlohns zu beziffern ist schwierig. Es gibt zwei Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für gesamt Deutschland und selbst die Wissenschaftler können die Auswirkungen nicht in Euro und Cent wiedergeben. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass der Mindestlohn auf Nordsachsen zumindest keine offensichtlich negativen Auswirkungen hatte. Feststellen können wir, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stabil ist. Der Teilzeitbereich hat zugenommen. Unserer Erfahrung nach wird dieser Teilzeitbereich vermehrt als Einstiegsvariante vor der Vollzeitbeschäftigung genutzt.

Es gibt aber auch Fälle, in denen der gestiegene Mindestlohn zur Folge hatte, dass die Arbeitsstunden weniger werden, der Lohn aber gleich bleibt.

Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt auch Betriebe, die rechnen und zu dem Schluss kommen, dass es sich eher lohnt, die Arbeitszeit hochzunehmen und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzubieten. Das führt teilweise zwar dennoch dazu, dass ergänzende Leistungen gebraucht werden – aber die sinken und die Chance steigt, dass man gänzlich aus dem Leistungsbezug herauskommt. Unter dem Strich hat es an uns keine negativen Rückmeldungen gegeben, deshalb kann ich sagen, dass der Mindestlohn gut in Nordsachsen angekommen ist.

Hat durch den Mindestlohn die Zahl derer abgenommen, die ihr zu niedriges Arbeitseinkommen durch Hartz-IV-Leistungen ergänzen müssen?

Hier verzeichnen wir seit Jahren einen leichten, aber stetigen Rückgang. Derzeit gibt es rund 4000 Personen im Landkreis, die ergänzend zum Lohn Arbeitslosengeld II erhalten übrigens rund 40 Prozent weniger als 2010. An Dynamik hat der Rückgang durch den Mindestlohn aber weder nicht gewonnen noch verloren.

Generell gefragt: Wird in unserer Region zu wenig für Arbeit gezahlt?

Das müssen Sie die Betriebe fragen. Meine persönliche Auffassung ist, dass das Lohngefüge natürlich wichtig ist, die Arbeitnehmer aber zunehmend auf andere Dinge schauen.

Und dennoch gibt es wichtige Tätigkeiten, in der Pflege zum Beispiel, in denen auch aus Lohngründen mittlerweile Arbeitnehmer aus Osteuropa angeworben werden müssen.

Natürlich haben wir die Freizügigkeit innerhalb Europas. Wenn also jemand in Ungarn Spaß an dieser Tätigkeit hat und sie hier ausüben will, warum nicht? Die Wahrnehmung bestimmter Tätigkeiten ist aber in der Tat nicht immer passend zu dem, was tatsächlich geleistet wird. Für den Pflegebereich ist es sicherlich so und es freut mich immer wieder, wenn es gelingt, Kunden für diesen Bereich zu interessieren. Zumal, wenn sie nach dem Probieren tatsächlich den Weg einer Umschulung gehen, um dann den Stempel Fachkraft zu bekommen. Sicher kann man niemanden zur Fachkraft in der Pflege schlagen, da muss eine innere Einstellung da sein. Ich möchte auch nicht von jemanden gepflegt werden, weil der das muss. Und so agieren auch unsere Vermittler. Man braucht die Kunden, die sich dafür offen zeigen. Schön ist, dass unter den Geflüchteten auch Menschen sind, die sich dieser Aufgabe stellen wollen. Die dann genau den beschriebenen Weg gehen und ich würde mich freuen, wenn wir so noch weitere Fachkräfte gewinnen könnten.

Lassen Sie uns noch einen Ausblich auf das Jahr 2017 wagen. Welche Risiken sehen Sie für den Arbeitsmarkt im Agenturbezirk?

Ich will es mal andersherum angehen. Die Bundesregierung hat einen sehr positiven Ausblick für das Wirtschaftsjahr 2017 gewagt. Die bundesweiten Prognosen lassen sich – immer etwas abgeschwächt – auch auf uns übertragen.

Können Brexit und Trump-Politik direkte Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft entwickeln?

Wenn, dann in geringerem Maße. Die Krisen der Vergangenheit haben sich durch die hohe Kleinteiligkeit unserer Region deutlich geringer ausgewirkt als anderswo. Aber verflechtet sind wir alle, Zulieferer, Logistik – die Auswirkungen lassen sich schwer einschätzen.

Sind Flüchtlinge eines der großen Themen 2017?

Es zeichnet sich ab, dass weniger Flüchtlinge kommen werden, als in den Vorjahren. Wir kennen unsere Kunden also und sie werden nun die entsprechenden Maßnahmen, wie Sprachkurse, durchlaufen bzw. sind dabei. Für den SGB-III-Bereich sprechen wir also nicht von so vielen Menschen. Wir hoffen, dass der Kontakt durch die neuen Ansprechpartner an der einen oder anderen Stelle noch etwas enger wird.

Als Flüchtlinge vor zwei Jahren zum Thema wurden, gab es zunächst die Hoffnung, es kämen viele Hochqualifizierte. Gleichzeitig betonte die Agentur für Arbeit immer wieder, dass man so gut wie gar nichts über die Qualifikationen wisse und es dauern würde, bis genauere Kenntnisse vorliegen, welches Potenzial für den Arbeitsmarkt hinzugekommen ist. Stand jetzt – wie sieht es aus?

Das ist in der Tat ein kontinuierlicher Prozess und wir haben auch kein Programm, bei dem am Anfang der Mensch hineingeht und am Ende als fertige Fachkraft wieder rauskommt. Wir schauen stattdessen nach jedem Schritt, was der Arbeitsmarkt hergibt. Inzwischen haben sich auch hier Netzwerke entwickelt, die funktionieren. Wenn ich weiß, das hier funktioniert das Miteinander gut, da kann ich auch mal was ausprobieren.

Haben Sie eine Zielvorgabe für die Arbeit mit Geflüchteten?

Zur Einordnung: Die Agentur für Arbeit betreut die nicht anerkannten und die geduldeten Asylbewerber, die ihre Lebensgrundlage vom Landkreis bekommen. Und ja, ich habe klare Ziele. Sicher ist unsere Arbeit immer auch davon abhängig, wie viele Menschen sich bei uns melden. Meine Mitarbeiter sind da sehr nah dran. Auch über die Ausländerbehörde, auch über das Sozialamt. Wenn es um junge Menschen geht, dann wünsche ich mir eine Ausbildung – da sind Sprachkurse vorgeschaltet, das dauert also etwas länger. Aber wenn es funktioniert, dann habe ich in dreieinhalb Jahren eine ausgebildete Fachkraft. Und ich wünsche mir dann, dass sie noch eine Weile hier bleiben. Die Rahmenbedingungen sind jedenfalls gesetzt und ich denke, dass wir da in diesem Jahr mehr schaffen als im zurückliegenden. Große Hoffnungen setze ich auch in eine „Versuchsmaßnahme“ für Jugendliche im Rahmen der Fachkräfteinitiative des Landkreises.

Wie sieht die aus?

Es geht um Sprache, berufliche Fähigkeiten aber auch interkulturelle Bildung von der anderen Seite her. Für die jungen Menschen wird der Einstieg ins Berufsleben greifbar. Sie gehen jeden Tag in die Maßnahme, sehen die weiteren Schritte vor sich und es wird klarer, konkreter.

Wir sprachen zu Beginn über die App, die mehrsprachig bei der Jobvermittlung von Flüchtlingen helfen will. Wie hat sich die Agentur in den vergangenen beiden Jahren auf die neue Situation eingestellt?

Wir haben unseren Mitarbeitern im Umgang mit anderen Kulturen geschult. Dazu kamen regelmäßige Sprachkurse. Das haben wir allen Mitarbeitern ermöglicht.

In einem Zeitungsbeitrag war jüngst die Rede davon, dass ein Baubetrieb in Halle 100 Flüchtlingen ein Praktikum ermöglicht hat und am Ende nur einer blieb. Alle anderen wurden zum Teil über konkurrierende Maßnahmen abgeworben. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gesammelt?

Es ist so, wie überall, dass der eine oder andere etwas anderes findet und die Maßnahme abbricht. Im besten Fall findet er Arbeit. Der Wegzug ist durch die Residenzpflicht nicht mehr so das Thema. Aber ich kann durchaus feststellen, dass wir eine Konstanz haben. Und das hängt stark davon ab, wie betreut sich die Menschen fühlen, wenn zum Beispiel Patenschaften funktionieren.

Es gab unlängst die Idee, Flüchtlinge nicht zwingend nach dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen, sondern danach, wo Arbeitskräfte gebraucht werden. Was denken Sie darüber?

Ich kann mir beides vorstellen. Der Königsteiner Schlüssel war ein gutes Ordnungsinstrument, um eine schnelle Verteilung zu organisieren. Wenn man die Rahmenbedingungen betrachtet, muss man aber schon auf die Kommunen schauen, wie die damit umgehen. Schlussendlich muss aber die Politik entscheiden.