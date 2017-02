Fahrrad lag auf der Straße

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße 183 in Torgau.

Torgau. Auf diesem Fahrrad saß niemand, als zwei Autos mit dem Zweirad zusammenstießen. Ein ungewöhnlicher Unfall, denn das Rad hatte ein Unbekannter offenbar mit voller Absicht auf die Zinnaer Straße, Höhe Grundstück Nr. 74, gelegt und billigend in Kauf genommen, dass Personen verletzt oder Sachen beschädigt werden.

In der Dunkelheit sahen laut Polizei zwei Autofahrer, die gegen 19.50 Uhr auf der Bundesstraße 183 von Zinna nach Torgau fuhren, das auf der Straße liegende Fahrrad nicht und fuhren nacheinander darüber. Aufgrund dessen ging nicht nur das Rad kaputt, auch die Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen – 4000 Euro Sachschaden, so die Bilanz der Polizei.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat Beobachtungen gemacht; wer hat gesehen, wer das Rad wann auf die Straße gelegt hat?

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst, Schongauerstraße 13, Telefon Tel. 0341 255 2851 (tagsüber) sonst 255 2910.