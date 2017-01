Dautzschen/Rosenfeld. Die Fahrerin (21) eines Citroen befuhr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr die S 25 von Rosenfeld nach Dautzschen. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete in einem Graben. Die junge Frau wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.