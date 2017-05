Faschingsclub Schildau veranstaltete das 13. Bockbierfest

Schildau. Gute Laune, starkes Bier und ein etwas anderer sportlicher Wettkampf. Am vergangenen Samstag und Sonntag richtete der Faschingsclub Schildau sein traditionelles Bockbierfest aus.

Schildau. Gute Laune, starkes Bier und ein etwas anderer sportlicher Wettkampf. Am vergangenen Samstag und Sonntag richtete der Faschingsclub Schildau sein traditionelles Bockbierfest aus. Bereits zum 13. Mal wurde hierfür auf den Schildauer Marktplatz eingeladen, um gemeinsam Kuchen zu essen, das eine oder andere Bockbier vom Getränkehandel Storm zu trinken und sich beim, ebenfalls zur Tradition gehörenden, Bierglasschieben zu messen.



Um 16 Uhr wurde das Fest offiziell mit dem Bockbierfassanstich von TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber eröffnet, danach ging es auch direkt mit der Kinderversion des Bierglasschiebens, dem Fassbrauseschieben, los. Auf einer langen, frisch gebonerten Spielfläche war es das Ziel, ein gefülltes Glas präzise innerhalb einer Markierung zu schieben. Insgesamt 4 Kinder und 14 Erwachsenenmannschaften kamen zusammen, um sich in dem Wettstreit zu messen.



Den ersten Platz bei den Kindern und damit einen Gutschein für das Schildauer Seebad konnte sich die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Schildau erkämpfen, bei den Erwachsenen konnte sich der Titelverteidiger, das Team der Fleischerei Raue, erneut gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Am Sonntag folgte dann der zweite Teil des Bockbierfestes mit einem gemütlichen Beisammensein und einem kleinen Programm des Schildauer Kindergartens und der Grundschule.