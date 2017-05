Fassungslosigkeit nach Finkendiebstahl

Torgau. Die Wut hat sich gelegt. Na ja, ein bisschen vielleicht. Und dennoch, auf dieses vorzeitige „Geburtstagsgeschenk“ hätte Hendrik Korb am liebsten verzichtet. Am Wochenende brachten Unbekannte den Torgauer Ziervogelliebhaber um einen Großteil seines züchterischen Stolzes.



Es war eine Polizeimeldung, über die man selbst als Unbeteiligter nur den Kopf schütteln kann: Vom Freitag zu Samstag muss der Diebstahl über die Bühne gegangen sein. 25 Zebrafinken und zwei Wellensittiche ließen die beziehungsweise ließ der Langfinger mitgehen. Tatort ist Hendrik Korbs Garten inmitten der Anlage im Süptitzer Weg/Süd. Vom Hauptweg aus kaum einzusehen hält Korb hier seit etwa 25 Jahren Ziervögel. Anfangs Wellensittiche. Kurze Zeit später kamen die Zebrafinken hinzu.



Vor allem die farbenfrohen, flinken Finken haben es dem frischgebackenen 49-Jährigen angetan. Doch von der gewohnt lebhaften Zwitschergemeinschaft ist seit dem Wochenende nur noch ein traurigstummes Quartett übrig. Das flatterte auch gestern noch ganz verstört in der Voliere umher. Und auch einem Nymphensittich war die Aufregung anzumerken. Dabei hatten jene Vögel noch großes Glück, denn der oder die Einbrecher nahmen mit, was er/sie zu fangen bekam(en). Selbst gestern noch entdeckte Korb in der verwinkelten Voliere verwaiste Nester, in denen sich die Zebrafinken zum Brüten niedergelassen hatten. Durchschnittlich fünf Eier lagen darin. Besonders traurig machte ihn ein Nest, in denen zwei erst wenige Tage alte Jungvögel lagen – verhungert, zu einem undefinierbaren Klumpen zusammengekauert. „Die Jungen hatten ohne Eltern definitiv keine Chance“, klagt der Züchter.



Insgesamt sieben verlorene Gelege zählte Korb. Manch weiteres Nest hatte bereits fast flugfähige Zebrafinken beherbergt. Doch von diesen fehlt ebenso jede Spur. Korb geht davon aus, dass auch sie dem/den Langfinger(n) zum Opfer fielen. Der/diese hatte(n) sich mit einem Brecheisen Zutritt zu der Voliere verschafft. Deutlich erkennbar sind jene Stellen, an denen das Werkzeug angesetzt wurde.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte Hendrik Korb am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr von den Einbruchspuren in Kenntnis gesetzt. Wenige Zeit später war Korb bereits vor Ort. Er ist sich ziemlich sicher, dass hier ein Hobbyzüchter seine Hände im Spiel haben muss, denn der Marktwert der Tiere lohne ein solches Risiko bei weitem nicht. Zumal müsse es jemand sein, der genau wisse, dass er an der schwer einsehbaren Stelle Ziervögel halte.



Der Vorfall war in der Gartensparte gleich noch am Samstag Gesprächsthema Nummer eins, zumal just an jenem Tage auch noch die routinemäßige Wegbegehung des Gartenvereins durchgeführt wurde. Nun hoffen Hendrik Korb und die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Gartenanlage etwas Verdächtiges zwischen Freitag, dem 28. April, 20 Uhr, und Samstag, dem 29. April, 8.30 Uhr, gesehen hat, sollte sich ans zuständige Polizeirevier wenden. Dieses ist unter der Telefonnummer 03421 756100 erreichbar.