TZ-Redakteur Christian Wendt äußert sich zum geplanten Neubau der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ in Torgau :

Folgt dem langen Ringen um die Errichtung der Jugendherberge nun ein weiteres um den Neubau der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“? Wenn ja, wäre dies fatal. Die Zeit, für das unter Denkmalschutz stehende alte Gebäude Ersatz zu finden, wird knapp. Denn die Unternehmensgruppe K&S, die bereits für lukrative 700 000 Euro den Zuschlag für das Areal erhalten hatte, wird mit ihren Expansionsplänen gewiss nicht allzu lang warten wollen. Man erinnere sich an die Vorstellung der Pläne im Rat durch K&S-Vertreter Erik Beurmann. Drei Neubauten mit mindestens 40 Wohneinheiten wolle das Unternehmen im Leipziger Wall hochziehen. Beurmann machte an jenem Abend jedoch deutlich, dass die Investition erst nach einem erfolgten Umzug der Kindereinrichtung im Jahre 2019 erfolgen werde - was fast schon wie eine Art Ultimatum klang.

Die jetzige „Käthe Kollwitz“ bietet 30 Krippen-, 70 Kindergarten- und 100 Hortplätze und ist aus dem Gefüge der Kindereinrichtungen nicht wegzudenken. Sollten die Kosten für einen Neubau tatsächlich ins Astronomische schnellen und wird deswegen bei der Kapazität der Rotstift angesetzt, wäre dies ein herber Rückschlag für all jene Eltern, die zu dieser Zeit auf die Plätze angewiesen sind. Denn eines sollte schon jetzt bedacht werden: Die Kinder notgedrungen auf andere Einrichtungen zu verteilen, wird nicht so einfach funktionieren. Denn die Auslastung ist überall sehr hoch.