Fehler im Angebot sorgte für Diskussionen

Torgau. Äußerst schwer taten sich die Torgauer Stadträte mit der Vergabe der Bauhauptleistung für die künftige Jugendherberge. Hintergrund war der Ausschluss des vom Staupitzer Bauunternehmen Böhme abgegebenen Angebots.



Dieses war mit gut 800 000 Euro etwa 75 000 Euro günstiger als der Zweitplatzierte. Problem: Im Angebot gab es Probleme mit der „zweifelsfreien Leistungszuordnung“. Ärgerlich für die Firma, ärgerlich auch für die Stadträte. „Ich werde mich der Stimme enthalten“, kündigte daraufhin Konrad Theobald (CDU) an, der es gern gesehen hätte, wenn ein einheimisches Unternehmen den Zuschlag bekommen hätte. Ähnlich sah es auch Heiko Trinks (SPD). Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) versicherte, alle Möglichkeiten geprüft zu haben. Doch habe das von Böhme eingereichte Angebot leider gravierende Fehler beinhaltet. „Uns sind hier die Hände gebunden“, sagte sie. Und Peter Deutrich (fraktionsloser LINKER) warnte davor, gegen die Regularien der Ausschreibung zu verstoßen. Er erinnerte an einen Stadtratsbeschluss zum Thema Asylheim im Süptitzer Weg, bei dem man sich schon einmal durch Emotionen habe leiten lassen.



Letztlich ging der Auftrag mehrheitlich an die DieKo Bau GmbH aus Kosilenzien.

Stichwort Jugendherberge: Heute trifft sich der Förderverein zu seiner ersten Mitgliederversammlung um 18 Uhr im Rathaus.