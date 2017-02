Feuerwehrchef denkt an Ruhestand

Staupitz. Nach stolzen 46 Jahren als Chef der Staupitzer Feuerwehr will Manfred Rad noch in diesem Jahr den Platz für einen Nachfolger freimachen. Im Zuge der am Samstag abgehaltenen Jahreshauptversammlung machte er gegenüber der Torgauer Zeitung deutlich, dass er den Posten erst im vergangenen Jahr deswegen nochmals angenommen habe, um Nachfolgern genügend Zeit zu geben, die für die Leitungsfunktion notwendigen Qualifikationen zu erlangen. „So, wie es derzeit aussieht, können wir in diesem Jahr den Posten neu vergeben“, sagte Rad, der sich trotz seiner 71 Lenze noch längst nicht zum alten Eisen zählt. „Solange ich rennen kann, bin ich bei der aktiven Truppe dabei“, meinte er energisch. Und genauso energisch kritisierte er am Samstag die mangelnde Dienstbeteiligung der Kameraden. „Nur mit fünf Mann? Das ist doch keine Sache. Da muss sich dringend etwas ändern.“



Die Staupitzer Feuerwehr verfügt derzeit über 19 aktive Feuerwehrleute. Im vergangenen Jahr standen vier Einsätze zu Buche. Dabei handelte es sich um zwei Brände sowie zwei technische Hilfeleistungen. Bei den Hilfeleistungen ging es um das Öffnen von Türen. Gebrannt hatte es in einer Schweineanlage sowie nahe der ehemaligen Gaststätte. Hier zündeten Unbekannte zwei abgeparkte Pkw an, woraufhin die Flammen drohten, auf das Gebäude, in dem sich noch Personen befaden überzugreifen. Ermittler gehen von einer politisch motivierten Tat aus der linken Szene aus. Das Gebäude gilt nach Angabe des sächsischen Verfassungsschutzes seit 2008 als Szenetreff für rechtsextremistische Musikveranstaltungen.