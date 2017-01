Flockenpracht aus der Kanone

Sie haben für Aufsehen und Gesprächsstoff gesorgt am Wochenende, die Neußener. Haben so einfach mal spontan und aus der Hüfte heraus ein großes Rodelevent organisiert, der von nicht weniger als 300 Leuten an beiden Tagen besucht wurde. Eine spontane Idee vom Männerballett des NCC (Neußener Carneval Club), die auf fruchtbaren Boden fiel. Aber die Frage, die auch in Torgau noch viele Wintersport-Enthusiasten bewegt: Wie kommt man eigentlich so schnell und einfach an eine Schneekanone heran...?

Es dürfte das erste Mal in der Region Belgern, wenn nicht sogar im ganzen Altkreis Torgau, gewesen sein, dass ein Verein solch technisches Equipment auffuhr, um Frau Holle zu unterstützen. Eine Flockenpracht aus künstlichem Schnee. Tino Gottsmann vom Orga-Team lächelt spitzbübisch und möchte am liebsten gar nicht verraten, wo das Gerät genau her stammt. Alles sei mehr oder weniger Zufall gewesen. Jemand aus der Gruppe habe Bekannte in den Bergen, die solch ein Teil besitzen und man habe sich „das Ding“ kostengünstig ausborgen können. Für den Transport hätten die Neußener – wie es heißt – einige „Kilometerchen“ zurücklegen müssen. In welche Himmels- Richtung es aber ging, lässt Gottsmann offen.

„Schnee zu machen – ist nicht einfach“, geht er stattdessen lieber auf ein anderes Problem ein, das sich den Faschingsfans unvermittelt stellte. Denn selbst eine Schneekanone sei kein Garant für weiße Hänge und Pisten. Es braucht trockene Luft, damit die aus der Propellerkanone herausgeblasenen Wassertropfen kristallisieren können, wie der Neußener erklärt. Kälte allein reicht nicht. Somit wussten die Jungs vom Männerballett, die derzeit mitten in den Proben für den Fasching stecken, bis kurz vor dem Event nicht, ob ihr Experiment überhaupt glücken würde. Die Entscheidung sei am Dienstag zuvor gefallen.

„Wir haben Donnerstag früh probiert, dann noch einmal abends – beide Male mussten wir abbrechen. Es klappte nicht“, fasst Gottsmann zusammen. Erst Freitag früh um sieben spuckte die Maschine endlich Schnee und ließ damit alle aufatmen, die schon intensiv bei den Vorbereitungen waren. Umgehend gab es eine Info an alle via Telefon, Whats App und Facebook. Ein kurzer Anruf in der TZ-Redaktion und schon stand die Ankündigung auch noch pünktlich am Sonnabend in der Zeitung.

Am Ende staunten die Organisationen nicht schlecht, wie gut ihr Spektakel von der Bevölkerung angenommen wurde. Selbst aus Torgau, Beilrode und Arzberg waren viele Teilnehmer spontan angereist.

Das Bauunternehmen Böhme aus Staupitz stellte ein Notstromaggregat zur Verfügung, der Reifenhandel Zinna ein paar Reifen zum Rodeln, die Dachdeckerei Philipp baute eine kleine Schanze und der Getränkehandel Storm übernahm die Versorgung der Gäste. Alles passte. Durch den Verkauf von Glühwein wurden einige Unkosten wieder eingespielt, zieht der Org.-Chef ein positives Fazit. Man werde noch lange an das gelungene Event zurückdenken. Vielleicht klappt es irgendwann noch mal, so die Aussage. Die Schneekanone jedenfalls kam anschließend flugs in einen Transporter und trat umgehend die Rückreise an. Sie sei jetzt längst wieder im Einsatz. Wo? Irgendwo in den Bergen.