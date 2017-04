Frühjahrsputz in Probsthain

Viele Einwohner ließen sich nicht lange bitten und erschienen gut ausgerüstet mit Harken, Laubbesen und anderen Gerätschaften, um die rührigen Vereinsmitglieder zu unterstützen. So tummelten sich ab 18 Uhr mehr als 30 Leute, die das alte Laub zusammenharkten und dafür sorgten, dass das Spielplatzgelände sowie der Beachvolleyballplatz auch in der kommenden Saison in neuem Glanz erstrahlen können.

Die Männer der Freizeit- und Kulturvereins nutzten die Gelegenheit, um die Fundamente für zwei neue Spielgeräte zu setzen, die im Rahmen der Fanta- Spielplatzaktion gewonnen wurden. Nach zwei Stunden, in denen der Jüngste mit acht Jahren, sowie der Älteste mit fast 80 Jahren ohne Pause Laub harkten, hatten sich dann alle eine kräftige Mahlzeit verdient. Bei einer Bratwurst und einem Feierabendbierchen ließen die Probsthainer den Tag ausklingen und freuten sich schon auf die kommenden Dorfhöhepunkte des Jahres 2017, die sich ja bekanntermaßen am Teich abspielen.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die fleißigen Helfer, die nicht nur zum Feiern kommen, sondern auch dann, wenn Hilfe gebraucht wird. Ein besonderes Dankeschön geht an Jörg Reichert und an Gerd Matthes, die mit schweren Gerätschaften die Arbeiten unterstützten.