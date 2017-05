Frühlingsfest Dautzschen gerettet.

Schönes Wetter, gute Laune und erleichterte Stimmung begleiteten am vergangenen Wochenende das Frühlingsfest in Dautzschen. Dabei wäre doch fast das alljährliche Maibaumstellen ausgefallen.

Fast ins Wasser gefallen wäre die geliebte Dautzsch'ner Tradition. Der ursprüngliche Maibaum, den es auch in diesem Jahr zu stellen galt, war marode und somit ein klares Sicherheitsrisiko. Doch Dautzschen's Verein, Dorfclub "Dautzschen lebt", startete eine große Maibaum-Hilfsaktion auf allen Kanälen. Unter anderem auf der Dautzschen-Facebook-Seite, die kurz nach Veröffentlichung des Hilferufes gut besucht wurde.

Der Beitrag wurde mehrmals geteilt, fleißig diskutiert und Lösungen angeboten. Der Verein "Privilegierte Schützengilde Dommitzsch e.V." bot sogar an, einen Maibaum zu schenken. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung schon gefallen. Andreas Wecke und Thomas Bolde, Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Beilrode, waren mit Herrn Fassig auf dem Weg in den Wald und suchten ein würdiges Exemplar. Dies war schnell gefunden und wurde unter erschwerten Bedingungen frei Haus nach Dautzschen geliefert.

Wo sich Feuerwehrmann Thomas Bolde, mit einem Schleifgerät und viel Enthusiasmus, über den in Form zu bringenden Stamm, hermachte. "Zwei Abende habe ich geschliffen, gesägt und gefeilt" sagte er der Torgauer Zeitung. Soviel Einsatz blieb in Dautzschen natürlich nicht ungeachtet und wurde mit einer selbstgebastelten Medallie, für den Maibaum-Meister belohnt. Diese wurde feierlich in Abstimmung des Dorfclubs von Daniela Rad überreicht.

Die Sirene der Feuerwehr ertönte kurz nach 19 Uhr und im Schritttempo führte ein Personenfahrzeug der Feuerwehr die Kinder, Eltern und Großeltern durch die Straßen Dautzschen's. Mit Fackeln, Lampions und guter Stimmung endete der Umzug auf dem Platz vor der Kirche. Unter den Augen vom stellvertretenden Bürgermeister, Jochen Pulver, wurde der Maibaum, dessen Frische noch ins Gewicht fiel, von mehreren Männern mit Seilen, Händen und Stangen endlich in die senkrechte Position gebracht.

Nach getaner Arbeit ging es gemeinsam zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dautzschen-Großtreben, wo ein Grill, kühle Getränke, DJ Guido und ein kleines Feuer im Korb auf die Besucher warteten. Es wurde getanzt und viel gelacht. Dautzschen, das hat Spaß gemacht!