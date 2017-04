Frau fühlt sich von Hund bedroht und erstattet Anzeige

Immerhin drei Hauptverhandlungen mussten für diesen Fall angesetzt werden. Bei der ersten fehlte Benno B. wegen angeblichen Magen- und Darmproblemen. Dafür konnte der 34-Jährige wenigstens einen Krankenschein vorweisen. Die zweite Verhandlung musste wegen einer fehlenden Zeugin unterbrochen werden.

Erst die dritte konnte mit einem Urteil abgeschlossen werden. Obwohl der Angeklagte der Hauptverhandlung erneut fernblieb. Dieses Mal allerdings unentschuldigt. Seine Freundin (31) hatte gegen 7 Uhr im Gericht angerufen und mitgeteilt, dass Benno B. in der Nacht in einer Notfallklinik zuvor vier Backenzähne gezogen wurden und er so nicht erscheinen könne. Den Beweis für die Verhandlungsunfähigkeit in Form eines Krankenscheines lieferte er nicht. Da er jedoch freigesprochen wurde, erhält er für das unentschuldigte Fernbleiben keine Strafe. Verhandelt wurde nach Beschluss des Richters gemäß Paragraf 231, Absatz 2 der Strafprozessordnung, in Abwesenheit des Angeklagten. Denn Benno B. hatte bereits in der zweiten Hauptverhandlung im März ausgesagt.

Was war passiert am 14. Juni vorigen Jahres in der Liebknecht-Straße eines Oschatzer Altneubaugebietes? Nach Version des Angeklagten habe er zu dieser Zeit bei einem Freund in einem Miethaus gewohnt, in dem auch Anna L. zu Hause ist. Die Frau hatte gegen 9 Uhr die offene Haustür von außen per Schließeinrichtung geschlossen, während Benno B. mit seinem Labrador Gassi ging. Er forderte die vor dem Haus stehende Seniorin aus 60 Metern Entfernung lautstark auf, die Tür wieder zu öffnen, damit er nach seinem Kurzspaziergang zurück ins Haus könne, was die Rentnerin nicht tat. „Wer bei uns wohnt, hat schließlich den entsprechenden Schlüssel“, erklärte die 71-Jährige vor Gericht.

Das genau führte zum Streit. Der Mann soll daraufhin seinen Hund zweimal auf die Frau gehetzt haben, um seine Forderung durchzusetzen. „Ich habe Angst vor Hunden. Mir blieb jedes Mal fast das Herz stehen, wenn das Tier ankam.“ Nachdem der Hund beim ersten Mal nur um sie herum gelaufen sei, habe er sie beim zweiten Mal sogar angesprungen. Da bekam sie plötzlich Mut, Benno B. anzuschreien mit den Worten: „Nimm deinen Köter weg.“ Dann sei der Angeklagte zu ihr gekommen und habe gedroht: „Wenn Du noch mal Köter sagst, poliere ich dir die Fresse.“ Das bestritt Benno B. vor Gericht nicht. Nach dem Vorfall erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Der Angeklagte bestritt jedoch die Hunde-Angriffe. „Mein Labrador ist alt und hat Grauen Star. Er war nicht mal in der Nähe der Frau. Der tut keinem Menschen etwas“, sagte er dem Richter. Allerdings gab der Angeklagte zu: „Als sie sagte: Nimm das Vieh weg, habe ich ihr gedroht.“ Benno B. wiederholte diese Drohung auf Anfrage des Richters: „Wenn Du noch mal Vieh sagst, poliere ich dir die Fresse. Das streite ich gar nicht ab.“

Anna L. berichtete vor Gericht, dass der Angeklagte sie und ihren Mann seit diesem Vorfall noch immer beleidige. „Darunter sind Worte, die ich hier nicht aussprechen möchte. Dreckschlampe ist noch das Geringste.“ Mit diesen unterschiedlichen Aussagen zum Vorgang der mutmaßlichen Bedrohung durch den Hund endete die Beweisaufnahme. Der Richter verlas den Auszug aus dem Bundeszentralregister. Darin ist Benno B. mit 19 Vorstrafen vertreten. Er wurde bereits verurteilt für Straftaten wie Erschleichung von Leistungen, mehrfachen Diebstahls und unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln. Der Angeklagte, arbeitslos, ohne Berufsabschluss, ist ledig und hat drei Kinder. Er lebt mit einer Frau zusammen.



Staatsanwalt und Richter waren sich einig: Der Tatvorwurf der Nötigung wurde mit der Beweisaufnahme nicht bewiesen. Der Richter sprach den Angeklagten frei. Das Entsetzen bei Zeugin Anna L. und ihrem Mann war groß. Mehrfach schüttelte das Ehepaar die Köpfe.

„Der Beweis, dass der Angeklagte seinen Hund auf die Frau gehetzt hat, ist nicht erbracht. Sie hat selbst gesagt, dass sie nicht genau verstanden hat, was der Angeklagte dem Hund zugerufen hat, weil sich der Mann so weit weg befand.“ Es gebe keinen Beweis dafür, dass er rief: „Fass sie“, begründete der Richter sein Urteil. Und das Tier nicht anzuleinen, sei auch keine Straftat.



Den Hund nicht an der Leine zu führen, kann maximal eine Ordnungswidrigkeit sein, die mit einem Bußgeld verbunden ist. Dafür muss jedoch die Bedingung erfüllt sein, dass diese Pflicht in der Ortspolizeisatzung der Stadtverwaltung Oschatz als Ortspolizeibehörde verankert ist.

In der Kreisstadt Torgau gilt diese Leinenpflicht laut Polizeiverordnung für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. In Oschatz ist in dieser Hinsicht der Paragraf 28, Absatz 1, der Straßenverkehrsordnung die gesetzliche Grundlage. Der besagt, dass Tiere von geeigneten Personen so zu führen sind, dass sie ausreichend auf sie einwirken können, damit anderen Personen kein Schaden zugefügt.