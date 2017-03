Frauen erobern den Arbeitsmarkt

Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, betrug der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 502 Arbeitnehmerinnen beziehungsweise 0,6 Prozent. Damit ist innerhalb eines Jahres die Frauenerwerbstätigkeit stärker gestiegen als bei den Männern (plus 389 Arbeitnehmer beziehungsweise 0,4 Prozent).

Zur Jahresmitte 2016 waren im Agenturbezirk Oschatz insgesamt 88 630 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

„Frauen sind am regionalen Arbeitsmarkt gefragter denn je, und sie profitieren von den insgesamt guten Jobchancen“, erklärt Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. „Dabei stehen den Frauen in der Praxis meist weniger berufliche Möglichkeiten zur Verfügung als den Männern. Grund sind oft familiäre Betreuungspflichten, wodurch Frauen in der Regel ihre Erwerbstätigkeit häufiger unterbrechen oder reduzieren.“ Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenters Nordsachsen, ergänzt: „Der Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familien- oder Pflegephase ist für Frauen ein wichtiger Punkt im Leben.

Wunsch und Wirklichkeit der wöchentlichen Arbeitszeit und der Erwerbsmöglichkeiten von Frauen divergieren leider nach wie vor. Hier müssen Weichen für gute berufliche Perspektiven und damit für ein selbständiges Auskommen gestellt werden.“ Bedingt durch diese und weitere Rahmenbedingungen sind 82,9 Prozent der insgesamt 48 456 Teilzeit-Arbeitsplätze im Agenturbezirk von Frauen besetzt – teils mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen.