Freie Plätze für die Winterfreizeit

Sportjugend. Die Sportjugend des Kreissportbundes Nordsachsen veranstaltet auch in diesem Jahr eine Winterfreizeit: In der Woche vom 19. bis 24. Februar geht es in das Jugend- und Sporthotel „Euroville“ nach Naumburg in Sachsen-Anhalt. Die Teilnehmer, das Angebot richtet an Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren, erwartet in den sechs Tagen ein abwechslungsreiche Angebot und eine Vollverpflegung.



Alle Interessierten können sich auf der Homepage des Kreissportbund Nordsachsen (www.sport-nordsachsen.de/sportjugend/freizeiten), unter der Rubrik Sportjugend/Freizeit, im eingestellten Flyer (Seite 1 und 2) informieren und bei Bedarf das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen einsehen und herunterladen.

Informationen/Anmeldungen: KSB-Geschäftsstelle, Torgau, Leipziger Straße 44 – Birgit Ruhs , Telefon 03421 9697031 (E-Mail: ruhs@ksb-nordsachsen.de).

Weitere Infos gibt es auch auf der Facebookseite des Kreissportbundes.



www.ksb-nordsachsen.de