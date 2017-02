Torgau. Mit einem solchen Ansturm hatte selbst der wissenschaftlicher Referent der Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, Ingolf Notzke, am Samstag nicht gerechnet. Der Raum war voll gefüllt, Stühle mussten zusätzlich aufgestellt werden.



„Es sind mehr als 60 Leute hier. Das ist sehr gut für uns. Die Theateraufführung hat mehr Zuspruch als unsere Lesungen. Ich bin begeistert.“ Er spricht vom Theaterstück „Weggesperrt“, welches auf dem gleichnamigen Jugendroman von Grit Poppe basiert, deren Autorin ebenfalls als Gast im Publikum saß. „Als Anjas Mutter einen Ausreiseantrag aus der DDR stellt und von der Stasi verhaftet wird, wird die 14-Jährige in eine Einrichtung der Jugendhilfe gebracht. Anja ist geschockt von der Willkür der Erzieher, der Gewalt und dem Drill: Sport und Arbeit bis zum Umfallen. Anja fragt sich immer wieder, was sie denn verbrochen hat. Es gibt nur einen Ausweg: Flucht.“ So beschreibt die Theaterpädagogin der freien demokratische Schule Kapriole Freiburg, Rosa Scherf, in wenigen Worten das etwa zweistündige Stück.

Die 17 Schüler zwischen 13 und 17 Jahren haben das Theater selbst entwickelt, gingen auf Spurensuche in der Geschichte und sprachen mit Zeitzeugen. „Das Stück ist ein Plädoyer für den Mut zum Widerstand gegen Gewalt und staatliche Willkür.“



Ein Großteil des Stückes handelt vom Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. „Einige Stunden vor der Aufführung, haben sich die Schüler den Geschlossenen Jugendwerkhof hier in Torgau angesehen. Es war für sie sehr bewegend, ein ganz besonderes Gefühl, hier zu sein“, so die Theaterpädagogin. Sechs Monate haben die Schüler für ihren Auftritt geprobt. In Torgau war es schließlich der vierte, wahrscheinlich auch der letzte Auftritt für dieses Stück.



„Das Theater bietet einen ganz anderen Zugang zum Thema. So wird auch das Interesse bei den jungen Leuten geweckt“, so Ingolf Notzke. Die Schule in Freiburg steht in guten Kontakt zur Pro Montessori Schule in Torgau. Die Mitarbeiter hatten einen solchen Auftritt in Torgau erst ermöglicht, Unterkunft und Fahrt organisiert. Mit dem Lied „Freiheit“ endete das Stück der Schüler aus Freiburg. Lauter Applaus verabschiedete die jungen Künstler von der Bühne.