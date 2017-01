Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren für Kraftstoffdiebstahl

Torgau. TZ sprach mit Karsten Arnold, Richter am Amtsgericht Torgau und gleichzeitig Pressesprecher dieser Behörde, über Kraftstoffdiebstahl an Tankstellen und dessen Folgen für die Täter.

TZ: Warum gibt es im Amtsgericht keine bzw. so wenige Strafverfahren wegen Benzindiebstahls an Tankstellen?

Karsten Arnold: Es können nur die Verfahren verhandelt werden, die die Staatsanwaltschaft angeklagt hat. Anklage wird nur dann erhoben, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht, wenn also nach Aktenlage die Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Dies erfordert dann auch immer eine entsprechende Beweislage: Häufig ist diese jedoch schlecht. Das heißt, der Täter wurde von Tankstellenmitarbeitern oder Kunden nicht gesehen und die Videobilder sind von schlechter Qualität. Dabei muss man beachten, dass diese Delikte häufig nachts passieren, wenn naturgemäß die Sicht eingeschränkt ist.

Zeigen die Tankstellenpächter manche Diebstähle nicht an?

Es kann nur vermutet werden, dass bei geringen Schäden diese nicht angezeigt werden. Offenbar ist der damit verbundene Verwaltungsaufwand einigen zu hoch oder man erkennt, dass keine Beweismittel zur Verfügung stehen und somit eine Strafverfolgung schwierig ist.

Müssen die Pächter mögliche Diebstähle bei der Polizei anzeigen, ehe sie als Strafverfahren im Amtsgericht landen?

Grundsätzlich ist es so, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft nur Taten und Täter ermitteln können und das Strafgericht die Täter nur verurteilen kann, wenn den Behörden die Taten auch bekannt gemacht wurden, sei es durch den Tankstellenpächter oder Dritte. Hinzu kommt, dass bis zu einem Diebstahls- oder Betrugswert von unter 50 Euro die Strafverfolgung nur durchgeführt wird, wenn der Geschädigte zuvor einen gesonderten Strafantrag gestellt hat. Ein solcher Strafantrag kann aber durch eine Erklärung der Staatsanwaltschaft ersetzt werden.

Ist Ihnen bekannt, aus welchen Kreisen die Spritdiebe kommen?

Das lässt sich schwer sagen. In den meisten Fällen, die ich bearbeitet habe, waren es junge Erwachsene, die wenig Geld hatten und mit dem strafbar erlangten Kraftstoff eine Spritztour unternehmen wollten. Es gibt aber auch Fälle, wo die Taten professionell – gewerbsmäßig – begangen wurden und der erbeutete Kraftstoff anschließend verkauft wurde.

Welche Strafen drohen den Tätern?

Der Strafrahmen sieht im Falle des Diebstahls Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, bei gewerbsmäßiger Begehungsweise Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren vor. In den meisten Fällen der Verurteilung wurde aber auf Geldstrafen oder kurze Freiheitsstrafen erkannt, je nach Umfang des Vorstrafenregisters.

Laut Internet gibt es Unterschiede zwischen „Vergessen zu bezahlen“, „Betrug“ und „Diebstahl“. Wer und wie kann das eingeschätzt werden? Das ist doch bestimmt schwierig?

In der Tat. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwei Fallgruppen. Wird der Täter an einer Selbstbedienungstankstelle vom Personal beobachtet, darf das Personal grundsätzlich davon ausgehen, dass die Person sich redlich verhält. Der Täter, der den Kraftstoff ohne zu bezahlen erlangen will, täuscht damit das ihn beobachtende Personal und begeht einen Betrug. Wird der Täter nicht beobachtet, begeht er einen Diebstahl. Möglich ist aber auch eine sogenannte Wahlfeststellung. Wenn also nicht klar ist, ob der Täter beobachtet wurde, es aber feststeht, dass er den Kraftstoff erlangte, um ihn ohne zu bezahlen zu behalten, kann der Täter wegen Betruges oder Diebstahl verurteilt werden, ohne dass das Gericht in diesem Fall sich festlegen muss, welche Tatvariante begangen wurde.