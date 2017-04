Freiwillig zurück in den Klassenraum

Mockrehna. Manuel Eckert sitzt im Lehrerzimmer der Oberschule Mockrehna. „Er gehört dazu, er hat seinen festen Platz“, sagt Schulleiterin Rosemarie Krieglsteiner. Und das, obwohl er kein Lehrer ist, auch nicht Referendar. Und trotzdem ist der bald 19-Jährige schon fast ein Jahr an der Schule. Als Freiwilliger. Im FSJ Pädagogik.



Das Freiwillige Soziale Jahr in diesem Bereich gibt es erst seit vier Jahren. „Wir sind von Anfang an dabei“, erklärte Schulleiterin Krieglsteiner. „Nur im ersten Jahr gingen wir noch leer aus.“ Doch danach hat sich die Stelle zu einer echten Bereicherung entwickelt. Eine, ohne die mittlerweile etwas fehlen würde. Die Schule plant die zusätzliche Kraft fest ein. „Es wäre schön, wenn diese Stelle eine feste Einrichtung werden könnte“, so Krieglsteiner.



Denn bisher gehört schon auch ein bisschen Glück dazu, eine Stelle zu bekommen. Das Freiwillige Soziale Jahr im Bereich Pädagogik wird von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) getragen. Alle Schulen, die Interesse an einer dieser Stellen haben, müssen sich mit einer Bewerbung im System registrieren lassen. „Das ist zwar aufwendig, denn es muss schon ein vernünftiges Konzept geschrieben werden“, erinnert sich die Schulleiterin zurück. „Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Nach der Aufnahme in die Liste der teilnehmenden Schulen bleibt man auch in den Folgejahren im Topf.



„80 Stellen gab es in diesem Schuljahr, 120 Leute hatten sich darauf beworben“, schildert Manuel Eckert die Ausgangslage für seine Bewerbung im letzten Jahr. Für 2017/18 soll es doppelt so viele Plätze geben. „An einem Auswahltag kamen alle zusammen und mussten zum Vorstellungsgespräch.“ Der Torgauer setzte sich durch und hat jetzt eine 40-Stunden-Woche in Mockrehna. 300 Euro gibt es dafür im Monat, quasi als Aufwandsentschädigung. Sein Aufgabenbereich ist dabei sehr umfangreich: „Ich arbeite gerade intensiv in der DaZ-Klasse (Anm. d. Red.: Deutsch als Fremdsprache) mit, gebe individuelle Nachhilfe in Deutsch, Mathe und Englisch für leistungsschwächere Schüler.“ Dazu kommen Betreuungsstunden bei Unterrichtsausfall oder die Begleitung der Klassen auf Exkursionen. Schon ein umfangreiches Programm.



„Aber es hilft mir wirklich weiter“, sagt Eckert, dessen Berufswunsch sich durch die Zeit in Mockrehna verfestigt hat. „Ich lerne viel durch die Verantwortung, die mir aufgetragen wird. Es ist ein schöner Vorlauf für das Studium.“ Für den praktischen Umgang mit Kindern gebe es ansonsten kaum Möglichkeiten. „So lernt man, auch mal auf den Tisch zu hauen. Es gibt Selbstsicherheit.“ Natürlich sei er am ersten Tag auch nervös gewesen. „Aber Angst hatte ich nicht. Man wird ja bevor es ernst wird in Seminaren auf das Bevorstehende vorbereitet.“



Ein paar Räume entfernt von Manuel Eckert sitzt Patricia Ihbe im Raum der ersten Klasse. Auch sie ist FSJ‘lerin, arbeitet aber in der angrenzenden Mockrehnaer Grundschule. Der Altkreis Torgau ist – im Vergleich zu anderen gebieten in Sachsen, gut versorgt mit Freiwilligen. Torgau, Dommitzsch, Weidenhain, Ostelbien, alle Schulen sind als mögliche Plätze für das FSJ ausgewiesen. In anderen sächsischen Regionen gibt es noch große weiße Flecken.



Aber für Patricia Ihbe ist Mockrehna optimal. „Ich bin hier selbst zur Schule gegangen“, sagt die 19-Jährige. „Es ist schon erstmal ein komisches Gefühl, mit den Lehrern, bei denen ich selbst noch Unterricht hatte, zusammenzuarbeiten. Aber man gewöhnt sich dran.“ Auch sie ist froh, die Erfahrung zu machen. „Die Persönlichkeit reif schon durch, das ist ein Vorteil gegenüber denen, die gleich ins Studium gehen.“ Eigentlich war das auch der Plan der jungen Mockrehnaerin. Im Prinzip war es ein großer Zufall, dass sie am Ende in ihrer alten Schule gelandet ist. Denn einerseits hatte Ihbe nicht sofort das passende Studium gefunden. Und andererseits war die Grundschule wieder auf der Suche nach einen Freiwilligen. „Unsere erste Kandidatin war uns nach ein paar Wochen abgesprungen, weil sie noch einen Studienplatz gefunden hatte“, erklärt Grundschulleiterin Christiane Fleck. „Normalerweise heißt das dann: Pech für uns. Aber wir konnten auf unkompliziertem Wege mit der DKJS unsere Nachrückerin finden. Und dafür sind wir dankbar. Denn die zusätzlichen personellen Ressourcen waren ja fest eingeplant und sind natürlich eine große Hilfe für uns.“



Aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Denn die FSJ‘ler bekommen neben den praktischen Erfahrungen auch theoretischen Input. Dafür gibt es Bildungstage, die von den Freiwilligen gemeinsam in Gruppen absolviert werden. Fünf sind Pflicht, wer mehr machen will, kann das auch tun. Verschiedene Themen stehen da auf dem Plan. Das fängt an bei rechtlichen Rahmenbedingungen und endet beim Umgang mit ausländischen Kindern. Auch Tage an den Universitäten des Landes sind möglich, bei denen Einblicke in Ablauf an den Unis gewährt werden, die über die Möglichkeiten eines Tages der offen Tür hinausgehen.



„Und dann gibt es da ja auch noch die Anrechnung von zwei Wartesemestern“, erklärt Patricia Ihbe. Auch auf den geforderten Notenschnitt wirke sich das FSJ aus. Zweifelsohne, da sind sich die Beteiligten aller Seiten sicher, ist das FSJ im Bereich Pädagogik eine runde, förderliche Sache.