Freude über Spenden in Höhe von 12 000 Euro

Torgau. Mit der offiziellen Spendenübergabe ist am Dienstag die Frühlingsauflage von „Wir Packen‘S an!“ zu Ende gegangen. 12 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag der Sparkasse wurden ausgereicht. Insgesamt sechs Projekte aus der Region profitieren von dem Geld. Ermittelt wurden sie aus 32 Bewerbungen. Eine Telefonabstimmung hatte danach entschieden, wie das Geld unter den sechs Finalisten verteilt wird.



Am Ende gingen insgesamt mehr als 5300 Anrufe ein. Ganz vorn landete der Verein GROSS stärkt klein, der die Sanierung des Schulhofs der Grundschule Dommitzsch in Angriff nehmen will. Dafür gibt es nun 4000 Euro. Platz zwei ging an die Rad-Gruppe des SV FA Doberschütz-Mockrehna (3000 Euro). Dritter ist der Faschingsclub Schildau geworden (2000 Euro). Jeweils 1000 Euro gibt es für die Oberschule Beilrode, die Notfallseelsorger des DRK und die Gewichtheber des SSV 1952 Torgau.



Im Herbst geht es in die nächste Runde der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung. Auch dann stehen wieder 12 000 Euro für spannende Projekte zur Verfügung. Die TZ informiert rechtzeitig zum Start der Bewerbungsfrist.