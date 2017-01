Frischer Wind im Dreiländereck

Bereits zum siebten Mal bekommen Schulabgänger die Chance, sich persönlich mit Unternehmen aus der Region bekannt zu machen und wichtige Kontakte zu knüpfen. Dabei richtet sich das Angebot zwar primär an Ausbildungssuchende, aber auch Praktika oder Ferienjobs können dort gefunden werden. Am 4. März soll das Ganze in den Räumlichkeiten des Torgauer PEP stattfinden, bereits im vergangenen Jahr war die Messe dort zu Gast.

Von 10 bis 14 Uhr werden die verschiedenen Aussteller den Besuchern der Messe Rede und Antwort stehen und versuchen, alle aufkommenden Fragen zu beantworten.Trotz der inzwischen bereits siebten Runde, welche die Azubi Expo in Torgau dreht, ist dort alles andere als ein Trott eingekehrt. Dabei ist gerade die diesjährige Messe eine ganz Besondere für die Entwicklung des Events in den kommenden Jahren.

Jugendlicher, moderner, einladender soll es werden. Mithilfe eines kulturellen Rahmenporgramms möchte man die Messe nicht nur zu einer reinen Informationsveranstaltung machen, sondern diese auch abseits des eigentlichen Mittelpunktes, der Stände Unternehmen, einige Highlights bieten. Zwar gab es dies in Ansätzen bereits im vergangenen Jahr, als die Schuldband der Katharina-von-Bora-Oberschule mit ihrem Auftritt die Messe umrahmte, in diesem Jahr möchte man dieses Konzept jedoch noch weiter ausbauen.

Hierfür zeigt sich insbesondere die geborene Chemnitzerin Christina Gaudlitz verantwortlich. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie ihren ersten Kontakt mit der Azubi-Expo, damals jedoch noch als Besucherin. Inzwischen arbeitet sie eng mit der TZ-Mediengruppe zusammen, um mit der Messe eine möglichst attraktive Gelegenheit zu schaffen, an eine Ausbildung zu kommen.

„Auch in den eher ländlich geprägteren Räumen in Sachsen altert die Bevölkerung heutzutage extrem schnell, da der Nachwuchs fehlt und die Jugend immer vermehrter wegzieht“, erklärt Gaudlitz ihre Motivation. „Dem wollen wir entgegenwirken und die Region für junge Menschen attraktiver gestalten, denn das geht nur gemeinsam.“ Dabei ist ihr Ziel, wie bereits anfangs erwähnt, eine Messe von jungen Leuten für junge Leute zu machen. Dabei sei ein lockerer Rahmen mindestens genau so wichtig, wie der eigentliche Inhalt. „Wir wollen es schaffen, dass die Jugendlichen gerne auf die Messe gehen und sich entspannt über die Region informieren.“

Zum einen soll dies natürlich innerhalb des Kulturprogramms stattfinden. So kündigte unter anderem der Kreisschülerrat bereits an, der Messe einen Besuch abzustatten und sich und seine Aufgaben allen interessierten Besuchern einmal vorzustellen, außerdem stehen Auftritte einer lokalen Band sowie des Rock’n’Roll-Tanzclubs Ireen auf dem Programm. Aber auch der Inhalt solle mehr auf das jugendliche Publikum abgestimmt werden. „So würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn vermehrt Azubis auf der Messe vor Ort wären, da bekommt man als junger Interessent einen viel besseren Zugang“, erklärt Christina Gaudlitz. „Eine gute Atmosphäre ist das A & O.“

Doch der Rahmen und die Atmosphäre einer Messe können noch so gut sein, am Ende ist es doch der Inhalt, welcher bei einer solchen Veranstaltung die entscheidende Rolle spielt. Gemeinsam mit den Premiumpartnern Stadtwerke Torgau, Bundesagentur für Arbeit und Sparkasse Leipzig wird das auch 2017 gewährleistet.