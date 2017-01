Fußball-WM 2026 mit 48 Mannschaften!

Nico Bachmann (40/Dommitzsch): Absoluter Quatsch! Da sind dann Mannschaften am Start, die nie eine Chance haben und womöglich am Ausgang der WM gar nicht sonderlich interessiert sind. Man braucht mehr Stadien und eine größere Infrastruktur. Hinzu kommt die ganze Mehrbelastung der Spieler durch so eine lange WM. Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Sven Zschiesche (SV Roland Belgern/Schatzmeister Sächsischer Fußballverband): Die Aufstockung finde ich grundsätzlich Quatsch, insbesondere die Aufteilung in Dreier-Gruppen. Damit kann man, wie bei der EM, ohne Sieg in der regulären Spielzeit den Titel holen. Und das Ausscheiden der vermeintlich Großen wird dank Setzliste in der Gruppenphase noch unwahrscheinlicher. Ohne überheblich wirken zu wollen, aber schon jetzt ist die zweite Reihe aus Asien und Afrika eher schmückendes Beiwerk. Was soll die dritte Reihe da noch bringen? Ich bin jedenfalls auf die Aufteilung der zusätzlichen 16 Startplätze gespannt. Ein paar positive Aspekte sehe ich dennoch. Es bleibt wohl bei vier Wochen, ein K.o.-Spiel mehr erhöht den Spannungsbogen und wenn Europa mehr Teilnehmer stellen darf, gibt es vielleicht weniger Quali-Spiele und damit eine Entzerrung des Terminkalenders. Bei Letzterem ist dann der DFB in der Pflicht und darf nicht als finanzielle Kompensation Freundschaftsspiele austragen.

Claus-Dieter Schreiter (70/Torgau): „Money, Money, Money. Nur darum geht es doch. Oder etwa nicht? Wer soll sich denn so eine so aufgeblähte WM live und im TV anschauen?“

Helmut Brenner (52/Süptitz – gebürtiger Österreicher): Aus österreichischer Sicht findet ich die Entscheidung gut – dann sind wir Österreicher mal wieder mit dabei. Ich will mal so sagen, wenn der Modus vorsieht, dass die großen Nationen nicht mehr Spiele haben, warum denn nicht. Aus der Sicht der kleinen Fußballnationen her betrachtet, bin ich dafür. Ich verstehe nur eins nicht: Das Gejammere der Großen. Sollen sie doch die Kleinen abschießen und aus dem Turnier schießen. Klar ist die Belastung der Spieler höher, doch die bekommen dafür auch gutes Geld.

Henrik Landschreiber (in Sachen Fußballfan ein Weit- wie auch Weltreisender – u.a. 3 Weltmeisterschaften): Das bedeutet 80 Spiele bis der Weltmeister feststeht. Mich wundert im modernen Profi-Fußball nichts mehr. Wo es Millionen-

summen zu verdienen gibt, treibt der Geschäftssinn die seltsamsten Blüten. Und darum geht es der FIFA doch letztendlich. Wer soll die Spiele dieser künstlich aufgeblasenen WM alle im TV schauen oder gar in den Stadien besuchen? Ohne einzelnen Mannschaften zu nahe treten zu wollen: Aber wen interessieren Begegnungen zwischen der Slowakei und Honduras oder Tansania gegen Neuseeland? Schon die EM 2016 in Frankreich mit 32 Mannschaften zeigte, dass es sportlich und qualitativ kein Gewinn war, auch wenn sich Länder wie Island, Albanien, Wales oder Nordirland einer großen Öffentlichkeit präsentierten und teilweise für Furore sorgten. Und was ich auch befürchte: Viele Top-Stars sind aufgrund der vielen, auch unwichtigen Spiele wie beim Confed-Cup zu den wichtigsten Ereignissen verletzt oder außer Form.

Manfred Müller (64/Torgau): So ein Blödsinn! Den FIFA-Bossen geht es doch nur ums Geld. Der sportliche Wert verfällt.