Fußgänger von Auto erfasst

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in Torgau von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich auf der B 182.

Torgau. Der Fahrer (41) eines Opel Zafira war am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 182 in Richtung Zinna unterwegs, als in Höhe Nordstraße ein junger Mann, ohne auf den Fahrverkehr zu achten, auf die Straße trat. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste aber den Fußgänger (16) dennoch. Dieser stürzte auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe und dann auf die Straße. Offenbar stark benommen wollte er weiterlaufen, wurde aber vom 41-Jährigen, der bereits Polizei und Rettungswagen gerufen hatte, ins Auto gesetzt.

Ein 53-jähriger Mann, der mit seinem Pkw auf der Nordstraße fuhr, wurde Zeuge und gab an, dass der Jugendliche seitlich zur Straße stand, zu einem Wohnhaus nach oben blickte und dann auf die Fahrbahn trat. Der leicht verletzte junge Mann wurde in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Seine Mutter wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.